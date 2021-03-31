Первый заместитель Никоалевской облгосадминистрации Георгий Решетилов считает, что Главное управление Госгеокадастра, отдав 22 гектара земли Мигиевской ОТГ в частную собственность, могло нарушить законодательство.

Такое мнение он выразил в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ.

Он подчеркнул, что Николаевская ОГА продолжает изучать ситуацию и, по предварительным оценками, земли частникам передали с нарушениями.

Георгий Решетилов пояснил, что ситуация могла возникнуть из-за того, что Мигиевская ОТГ вовремя не оформила права собственности на упомянутый земельный массив после передачи его в громаду.

— Это дало техническую возможность, не только организационно-правовую, Госгеокадастру этой землей распорядиться. Однако, предварительно считаю, что действия Госгеокадастра не в полной мере отвечают законодательству, — сказал Георгий Решетилов.

При этом он напомнил, что законодательство не запрещает Госгеокадастру распоряжаться земельными участками, не переданными в территориальную громаду.

— Предварительно, мое мнение относительно этой ситуации: законодательство у нас не запрещает распоряжаться Госгеокадастру земельными участками, которые не переданы в территориальную громаду. Сейчас мы говорим о земельном участке сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. В принципе, когда к ним (Госгеокадастру, — прим.) обращаются граждане для отвода в собственность, когда выставляются на земельные торги, в аренду, у них фактически нет оснований отказывать, либо откладывать эти вопросы. Однако, со своей стороны я обращался к Госгеокадастру и просил минимизировать эти процессы, чтобы дождаться полной передачи (земли в собственность ОТГ, — прим.), что бы громада могла сделать это более эффективно (распоряжаться землей, — прим.), — сказал Георгий Решетилов.

Георгий Решетилов подчеркнул, что облгосадминистрация продолжает изучать ситуацию.

Напомним, ранее стало известно, что главное управление Госгеокадастра в Николаевской области отдало в частную собственность порядка 22 гектаров земли, которая должна была перейти к Мигиевской ОТГ.

На ситуацию ранее также обратил внимание народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Дырдин.