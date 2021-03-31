За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев, 6405 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 31 марта.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 674 168 человек, из них 1 313 481 выздоровели, летальных исходов — 32 825.
Также за прошлые сутки:
Количество заболевших по регионам:
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черкасская и Черновицкая области.
Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
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Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев, 6405 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 31 марта.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 674 168 человек, из них 1 313 481 выздоровели, летальных исходов — 32 825.
Также за прошлые сутки:
Количество заболевших по регионам:
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черкасская и Черновицкая области.
Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.