За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев, 6405 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 31 марта.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 674 168 человек, из них 1 313 481 выздоровели, летальных исходов — 32 825.

Также за прошлые сутки:

госпитализировано - 5 558 человек;

выписано из больниц - 5 694 человек;

выздоровели - 6 405 человек;

проведено тестирований за сутки - 139 224;

проведено исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401.

Количество заболевших по регионам:

Киев — 1100 случаев;

Винницкая область — 439 случаев;

Волынская область — 254 случая;

Днепропетровская область — 209 случаев;

Донецкая область — 705 случаев;

Житомирская область — 434 случаев;

Закарпатская — 370 случаев;

Запорожская область — 737 случаев;

Ивано-Франковская область — 225 случаев;

Киевская область — 430 случаев;

Кировоградская область — 118 случаев;

Луганская область — 213 случаев;

Львовская область — 833 случаев;

Николаевская область — 247 случаев;

Одесская область — 1 012 случаев;

Полтавская область — 293 случаев;

Ровенская область — 591 случай;

Сумская область — 487 случаев;

Тернопольская область — 202 случая;

Харьковская область — 906 случаев;

Херсонская область — 146 случаев;

Хмельницкая область — 664 случая;

Черкасская область — 374 случаев;

Черновицкая область — 211 случаев;

Черниговская область — 26 случаев.