Израиль планирует начать вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Однако сначала Израиль дождется пока компания Pfizer получит соответствующее разрешение от американского регулятора FDA.

Об этом сказал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

— Заявление Pfizer — отличная новость. Сейчас нет ничего более важного, чем скорейшее одобрение новых закупок вакцины (Израилем — ред.), чтобы мы были готовы к вакцинации (детей — ред.) немедленно после одобрения FDA, — сказал он.

Такое заявление израильский министр сделал после того, как компания Pfizer опубликовала информацию об эффективности вакцины у детей 12-15 лет.

Компания Pfizer заявила о безопасности и эффективности своей вакцины для детей, что дало ей возможность получить разрешение на использование в США в течение нескольких недель.

Ранее компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса на 100% эффективна в категории 12-15 лет. Компания опубликовала результаты третьего этапа клинических испытаний препарата.

Напомним, в Украину на прошлой неделе прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. В Минздраве рассказали, какая ее эффективность.