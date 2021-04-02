В мэрии Николаева началось заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС — органа, уполномоченного вводить ограничения на время пандемии коронавируса. НикВести ведут трансляцию https://youtu.be/jDyxhrBlGNE
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«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
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Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
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Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
В мэрии Николаева началось заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС — органа, уполномоченного вводить ограничения на время пандемии коронавируса. НикВести ведут трансляцию https://youtu.be/jDyxhrBlGNE