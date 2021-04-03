Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассчитывает, что в ближайшее время подрядчик начнет устранять недочеты на Соборной площади и завершит ее реконструкцию.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

— В прошлом году были выделены деньги, но в связи с разными обстоятельствами, в том числе пандемией, не были использованы. Они перенесены на этот год. Я надеюсь, что в ближайший месяц, когда стабилизируется погода, подрядчик выйдет и будет исправлять то, что изменилось за некоторое время. Будет устанавливать новую LED-плитку и будет проводить те изменения, которые есть в проекте, и на которые выделены средства, — сказал мэр.

Напомним, что в конце 2019 года управление ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдаче объекта после его реконструкции еще не принималось.

Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев сообщил, что денег на выплату штрафа нет. К тому же юристы департамента уже готовят апелляцию на решение ГАСКа. Если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше. При этом Сергей Коренев отметил, что если все-таки придется выплачивать штраф, то ДЖКХ будут искать средства.

В начале сентября 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что считает инсинуациями проверки Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области относительно реконструкции Соборной площади.

Напомним, 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик-Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик-Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что штраф 1,8 миллиона гривен, который департаменту ЖКХ предъявило управление государственного архитектурно-строительного контроля, выписан не обоснованно.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал считает, несправедливым штраф управления государственного архитектурно-строительного контроля в 1,8 миллиона гривен выписанный Департаменту ЖКХ из-за эксплуатации Соборной площади.