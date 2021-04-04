Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пытается включить здание гимназии № 2 в Николаеве в перечень проектов президентской программы «Большая реконструкция».

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он рассказал, что недавно специалисты провели обследование крыши, также назначена еще одна экспертиза здания.

— Мы отправляли представителей управления капитального строительства, они сделали дополнительное обследование крыши. Сейчас мы инициировали дополнительную экспертизу по поводу возможности использования здания школы, — сообщил Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что по данному объекту уже есть договор подряда и начата разработка проектно-сметной документации. Также он сообщил, что глава ОГА пытается включить здание в проект «Большой реконструкции».

— Если сегодня бюджетная комиссия дополнительно выдели средства на работу с крышей, они будут направлены и фактически использованы. Сегодня депутаты работают над бюджетом развития, в который могут быть заложены средства на ремонт. Более того, отдельно хочу сказать, что общаясь с главой ОГА Виталием Кимом, он как выпускник этой школы очень по этому поводу переживает и пытается, чтобы эта школа вместе с еще двумя объектами Николаевщины попала в «Большую реконструкцию». Так как она является фактически исторической достопримечательностью местного значения, — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что в Николаеве помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается образовательное учреждение — гимназия №2, признали аварийным.

Ранее сообщалось, что Дом офицеров флота в Николаеве не включат в «Большую реставрацию», хотя это обещал Владимир Зеленский и лично контролировал Давид Арахамия.