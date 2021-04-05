Улучшение ситуации с коронавирусом в Украине можно ожидать не раньше, чем через 3-4 недели. Число новых заболевших и умерших от COVID-19 в стране за семь дней снизилось и продолжает уменьшаться. Пик третьей волны эпидемии должен наступить в течение одной-двух недель.

Об этом говорится в еженедельном обзоре эпидемической ситуации в Украине за 24-30 марта, опубликованном НАН Украины.

«Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось. Три дня подряд количество новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого. Позитивность ПЦР-тестов также начала уменьшаться впервые с начала новой волны», - отметили в НАН.

Ученые подчеркнули, что если статистическая динамика последних дней не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то ожидать пика заболевания можно в течение одной-двух недель. При этом в НАН отметили переполненность больниц, что может отсрочить улучшение ситуации с COVID-19 еще на 7-14 дней.

«На реальное улучшение ситуации можно надеяться значительно позже - через 3-4 недели», - уточнили специалисты.

В НАН отмечают, что при увеличении за прошедшую неделю количества тестов на коронавирус наблюдается снижение числа положительных результатов.

«Это дает основания ожидать затухания эпидемии на общенациональном уровне минимум в ближайшую неделю», - резюмировали ученые.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса в апреле-мае. Министр также обратил внимание на 1,5 млн доз препарата, которые страна может получить по договоренности с Евросоюзом.