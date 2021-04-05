Министерства внутренних дел Украины и Катара подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

— В рамках официального визита президента Украины в Катар подписал с премьер-министром Катара Халидом Бин Халифой Бин Абдулазизом аль Тани Меморандум с МВД Катара о сотрудничестве Украиной и Катаром в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Впереди - обмен опытом и эффективное усиление сотрудничества!, - написал Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, стороны также подписали Декларацию о намерениях между МВД Украины и МВД Государства Катар по заключению документа о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

— Наши двусторонние отношения с Катаром имеют большой потенциал. Мы подписали ряд межгосударственных соглашений, которые станут хорошим продолжением нашего двустороннего сотрудничества, - сказал министр Арсен Аваков.

Кроме того, премьер-министр Катара отметил, что высоко ценит готовность Украины поддержать Катар в проведении Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году.

По его словам, катарская сторона уже в ближайшее время направит ответ о формате сотрудничества и поддержки во время чемпионата.