В Украине зафиксировано уже 1,769 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 апреля 2021, - сообщил Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
В частности, за минувшие сутки заболели 508 детей и 338 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Одесской (1436), городе Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
При этом за прошедшие сутки 12 856 человек привито против COVID-19в Украине. Прививки проводились 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами прививки. 304 680 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
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В Украине зафиксировано уже 1,769 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 апреля 2021, - сообщил Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
В частности, за минувшие сутки заболели 508 детей и 338 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Одесской (1436), городе Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
При этом за прошедшие сутки 12 856 человек привито против COVID-19в Украине. Прививки проводились 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами прививки. 304 680 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.