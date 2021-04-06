В Украине зафиксировано уже 1,769 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

— 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 апреля 2021, - сообщил Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2545 человек;

летальных случаев - 430;

выздоровели - 10 240 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР - 41 512, методом ИФА - 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 187).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 769 164 лица;

выздоровели - 1 362 379 человек;

летальных исходов - 35 017;

проведено ПЦР-тестов - 8 397 586.

В частности, за минувшие сутки заболели 508 детей и 338 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Одесской (1436), городе Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

При этом за прошедшие сутки 12 856 человек привито против COVID-19в Украине. Прививки проводились 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами прививки. 304 680 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев - 1432 случая / 1710 прививок;

Винницкая область - 446 случаев / 750 прививок;

Волынская область - 317 случаев / 420 прививок;

Днепропетровская область - 844 случая / 1010 прививок;

Донецкая область - 523 случая / 580 прививок;

Житомирская область - 213 случаев / 470 прививок;

Закарпатская - 389 случаев / 240 прививок;

Запорожская область - 611 случаев / 710 прививок;

Ивано-Франковская область - 85 случаев / 667 прививок;

Киевская область - 889 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 99 случаев / 470 прививок;

Луганская область - 217 случаев / 420 прививок;

Львовская область - 1105 случаев / 660 прививок;

Николаевская область - 369 случаев / 430 прививок;

Одесская область - 1436 случаев / 500 прививок;

Полтавская область - 730 случаев / 720 прививок;

Ровенская область - 503 случая / 429 прививок;

Сумская область - 205 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область - 511 случаев / 440 прививок;

Харьковская область - 878 случаев / 660 прививок;

Херсонская область - 111 случаев / 10 прививок;

Хмельницкая область - 352 случая / 410 прививок;

Черкасская область - 599 случаев / 420 прививок;

Черновицкая область - 361 случай / 270 прививок;

Черниговская область - 51 случай / 100 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.