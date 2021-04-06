Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» совместно с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем, руководством Департамента ЖКХ ведет активные переговоры о получении кредита для программы «UMIP» по развитию муниципальной инфраструктуры, которая реализуется Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) совместно с Минрегионом и Минфином.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевводоканала».

Предприятие неоднократно заявляло об изношенности сетей, оборудования, которые исчерпали свой ресурс. Благодаря кредиту удалось построить новое здание решеток очистных сооружений канализации, заменить критически изношенные канализационные коллекторы.

«Но, есть вопрос, который стоит достаточно остро — качество питьевой воды. Надо заметить, что значительно ухудшается качество воды источника водоснабжения, а именно реки Днепр. Без модернизации очистных сооружений воды, перехода на новые методы обеззараживания проблему решить невозможно», — отметили в «Николаевводоканале».

За счет средств программы «UMIP» планируют реконструировать очистные сооружения водопровода, модернизировать насосной станции водопровода 1-го подъема, построить блок временного хранения ила на очистных сооружениях канализации.

«Критическое техническое состояние очистных сооружений водопровода требует немедленного вмешательства и полной реконструкции всего технологического цикла подготовки питьевой воды. Необходимо срочно реконструировать следующие элементы: несущие конструкции и оборудование, фильтры, систему промывки фильтров, систему дезинфекции воды, реконструировать резервуары для чистой воды. Построить дополнительный блок угольной фильтрации питьевой воды. На водозаборе надо восстановить систему микрофильтрации сырой воды и системы вращающихся решеток», — добавляют представители КП.

На насосной станции 1-го подъема запланировано:

переход на низковольтную систему питания;

установление трансформаторов;

замена насосных агрегатов;

установление частотных преобразователей;

прокладка новых силовых кабелей

установка системы автоматизации.

Отмечается, что реализация указанных компонентов приведет к значительной экономии электроэнергии — 2 миллионов КВт / ч / год.

Внимания требуют и очистные сооружения канализации, поскольку новое здание решеток это только начало цикла очистки сточных вод перед их выпуском в Днепро-Бугский лиман.

Запланирована реконструкция:

аэротенков;

блока воздуходувок;

блока обезвоживания ила;

коммуникаций, электрооборудования и систем автоматизации.

Также необходимо построить блок временно хранения ила.

По программе «UMIP» предусмотрены выгодные условия кредитования, говорят на предприятии. На текущий момент процентная ставка составляет 0,250% годовых. Льготный период кредитования — 8 лет, общий — 30 лет.

Отмечается, что это не сильно отразится на карманах абонентов. Максимальная ожидаемая разница между тарифами (без проекта и с) — 9,06% (в 2031 году).

«Если взять простой расчет, то мы увидим, при действующем тарифе: 32,29 × 9% ═ 2.90 грн. Если рассчитывать среднее потребление 3 м / куб на одного человека, то каждый из нас заплатит 8,70 грн. Такие вложения — это долгосрочная перспектива и гарантия получения услуг. В случае аварии на очистных сооружениях водопровода обеспечение города водой станет невозможным», — говорят в водоканале.

Там отмечают, что Николаев не имеет источников воды, которая не нуждалась бы в очистке и обеззараживании.

— Мы не можем закрыть глаза и ждать, когда проблема решится сама. Так не будет. О критических точках нам известно, и главная цель — не допустить коллапса и обеспечить население качественными услугами. Мы можем много говорить о проблемах, нехватке средств, но наши разговоры не повлияют на сети, они «не заживут». Получение кредита в размере 20 миллионов евро по программе «UMIP» позволит реконструировать систему и обеспечивать население бесперебойными, качественными услугами, — резюмировал директор предприятия Борис Дуденко.