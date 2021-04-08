Вчера, 7 апреля, в пункте пропуска в Николаевском морской торговом порту пограничники не пропустили троих граждан Российской Федерации, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали аннексированный Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд на территорию Украины в ближайшие три года.

В целом с начала года пограничники Херсонского погранотряда отказали в пропуски и поставили запрет сроком на 3 года 11 иностранцам.