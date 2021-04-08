В Николаевском областном совете собрали совещание с главврачами.

Возможно, на нем будет обсуждаться вопрос доставки медиков на работу и обратно. Как оказалось, в областном бюджете предусмотрено 2,5 млн на эти средства, однако, медикам приходиться просить рядовых граждан помочь им добраться на работу. Для этого функционируют Viber-чаты.

https://youtu.be/40Fyxa5ybb0