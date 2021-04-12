Депутат Николаевского городского совета, собственник множества ларьков и киосков Владислав Чайка считает, что нет необходимости сносить незаконные торговые точки, поскольку вследствие развития города они «исчезнут сами по себе».

В интервью «Эмигрантскому радио» николаевский политик Владислав Чайка заявил, что «будочки» должны «радовать глаз», для этого нужно дать время на развитие этих объектов.

— По всей нашей стране есть такие малые архитектурные формы. Существуют какие-то летнике площадки, но, вы знаете, оно все упорядочено, приведено в какое такое состояние, когда идет человек и, как говорится, радует глаз. В Николаеве ведь не создано ни одного рабочего места, кто бы как не говорил, но за прошлый год наша промышленность и наши рабочие места упали на 18%. Если мы киоски махом уберём, куда идти работать нашим людям? Если бы власть решала вопрос рабочих мест, я думаю, эти будочки исчезли бы сами по себе. Людям было бы где работать, где зарабатывать деньги на кормление семьи. И проблема сама собой отпала бы, — сказал Владислав Чайка.

Вместо повсеместного сноса незаконных торговых объектов, политик предложил иное решение — дать людям время, чтоб привести их в порядок.

— Насильно все это убирать, сносить? Дайте тогда людям какое-то время на развитие этих малых архитектурных форм! Привести их в порядок! Пусть они радуют глаз! Людям где-то нужно работать! А если их убрать, куда идти людям? Сначала рабочие места, а потом уже люди сами будут уходить от этого. А дальше уже сносите, реконструируйте и делайте так, чтоб город имел привлекательный внешний вид, — сказал Владислав Чайка.

Летом 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал жителей Николаева выбрать новую местную власть, которая избавит город от киосков. Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он Николаев бандитским городом, о чем ранее говорил Президент Украины Владимир Зеленский, глава МВД ответил, что Николаев — это город киосков.

Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».