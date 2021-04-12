Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что отличался от других претендентов на эту выборную должность в первую очередь мотивацией.

В интервью коммунальному телеканалу «МАРТ» он заявил, что первоочередной причиной участия в выборах секретаря было желание поддержать мэра Александра Сенкевича.

Другие же кандидаты, в частности те, кто перед этим баллотировались в мэры Николаева, преследовали цель занять хоть какую-то должность.

— Для кого-то это был утешительный приз. Типа там не вышло, пусть хоть здесь. А для меня это в первую очередь задание поддержать Александра Сенкевича. Я баллотировался вместе с ним в депутаты, шел с соответствующей общей с ним программой. И в принципе у мэра есть поддержка депутатского корпуса, - считает Дмитрий Фалько.

Команда Александра Сенкевича

Секретарь горсовета также сказал, что в отличии от предыдущего созыва Николаевского городского совета, теперь у мэра Александра Сенкевича гораздо больше возможностей в управлении городом.

— Сегодня все направлено на то, чтоб сказать: «Смотрите, господин Александр, тогда не было диалога с депутатами, вот мы вам уже наладили диалог, у вас не было команды, вот мы вам даем возможность ее сформировать». Таким образом мы даем гораздо больше инструментов и возможностей, с другой стороны больше ответственности и нагрузки, - сказал Дмитрий Фалько.

Депутата от «Пропозиції» Дмитрия Фалько избрали секретарем Николаевского горсовета 18 декабря 2020 года. Помимо него на эту должность рассматривали Татьяну Домбровскую («Слуга народа»), Николая Капацыну («Слуга народа»), Владислава Чайку («ОПЗЖ») и Артема Ильюка («ОПЗЖ»).