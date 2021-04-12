В пятницу, 9 апреля, в Николаеве состоялся круглый стол, на котором участники обсудили нынешнюю ситуацию и перспективы развития речного судоходства в городе в рамках подготовки целевой программы развития рек и маломерного судоходства в Николаеве.

Организатором мероприятия выступила коалиция Николаевской региональной платформы реформ (НРПР) совместно с Реанимационным Пакетом Реформ и Николаевским городским советом.

Мероприятие проходило в интерактивном формате - режиме онлайн с помощью конференции в Zoom. Участники могли задавать вопросы, участвовать в обсуждении и наработке рекомендаций.

Эксперт коалиции НРПР, представитель Общественного совета при Государтсвенной регуляторной службе Украины Валерий Ветров вначале мероприятия рассказал, что в процессе подготовки программы уже были сформированы несколько предложений.

— Если говорить о разделе, который касается речных перевозок, то в процессе подготовки есть несколько уже сформулированных конкретных предложений, над которым нам предстоит работать: 1. Разработка методических рекомендаций, сборника, где будут четко определены все механизмы регулирования и контроля осуществления речных перевозок в Николаеве. Мы не просто говорим о речных перевозках. Мы говорим о создании условий, мы будем активизировать тех предпринимателей, которые хотят заниматься перевозками. Для этого нужна четкая понятная процедура для каждого обывателя, что он должен, какие разрешения получить, как ему вести этот бизнес. Кроме того, мы считаем, что в отдел транспорта должны быть введены обязанности для должностных лиц по сопровождению получения разрешительных документов по этим вопросам. Чтобы люди не бегали и не искали где-то, а, прийдя в отдел транспорта, получили это сопровождение, так как сегодня этот вид транспорта является приоритетным для нашего города. 2. Разработка маршрутов пассажирских перевозок водным транспортом, включая туристических, и мест швартовки в Николаеве, логистическая связь с маршрутами наземного транспорта. Это должны быть определены не просто маршруты, а и места, которые будут связаны с наземным транспортом. 3. Разработка проекта положения о проведении конкурса на осуществление перевозок пассажирским водным транспортом в Николаеве. В состав конкурсной комиссии должны входить представители общественных объединений в количестве не меньше 50%. 4. Необходимо провести классификацию речных перевозок: перевозки чартерными рейсами, перевозки скоростными и экспрессными линиями, паромные переправы, прогулочные и экскурсионные рейсы, краткосрочные и длительные круизы, специальные круизы. 5. Создание отдельного сайта всех пассажирских перевозок водным транспортом в Николаеве. 6. Создание Телеграм-бота, в котором можно будет увидеть графики, получить варианты и цены максимально совпадающие с пожеланиями пассажира, - рассказал Валерий Ветров.

Фото: Центр поддержки бизнеса

Далее слово взял Александр Рехтета, кандидат экономических наук, преподаватель кафедры Экономики и менеджмента ННУ им. Сухомлинского. Он выступил с презентацией об истории морских и речных перевозок, нынешней ситуации и нормативно-правовом регулировании. Он привел в пример опыт других городов Украины и мира.

— Действительно, предложения, которые были озвучены сегодня, очень уместны. Хочу сделать акцент, что любое большое дело начинается с небольших шагов вперед, а это разработка стратегии, практических рекомендаций, которые можно внедрять уже сегодня, а нужно было еще вчера. И тут можно делать шаги в любом направлении. Это будет результативно и эффективно. Что интересует конкретно меня - это, в первую очередь, акцент на экологичности водного транспорта, что можно очень легко интегрировать его с другими безопасными видами транспорта - велосипеды или пешая ходьба. Можно разработать маршруты водных транспортов, которые будут удобны для маршрутов выходного дня, чтобы увидеть много интересных туристических мест, чтобы с пользой для здоровья и культурным отдыхом провести время жителям и туристам. Это информационная и имиджевая поддержка водной отрасли, потому что для того, чтобы организовать регулярные спортивные соревнования на воде - в принципе, большого финансирования не нужно, нужен энтузиазм, активизм, привлечение спортшкол и максимально информационно поддерживать именно развитие молодежи в спортивном направлении, детей, которые будут заинтересованы в речной и морской тематике и будут создавать инфраструктуру любви к реке и пользования ее транспортными возможностями. Конечно же, нужно развивать институциональную способность, электронное самоуправление, потому что без возможности приобретения билета через смартфон на сегодняшний день ни одна транспортная компания адекватно развиваться не будет, даже если речь идет о регулярных перевозках. Государственно-частное партнерство является одним из выходов именно в финансировании морской инфраструктуры. Потому что в форме концессионных договоров, договоров об общей деятельности, возможно уже сегодня осуществлять выгодную и для государства, и для частного бизнеса деятельность по предоставлению в концессию объектов инфраструктуры от 10 до 50 лет. Таких проектов можно создать много, все зависит от желания и возможностей частного сектора и от открытости государственных органов власти к обсуждению и принятию решений по этому вопросу, - сказал Александр Рехтета.

Эксперт коалиции Николаевской региональной платформы реформ, глава Украинской Ассоциации Центром Поддержки Бизнеса Артем Ващиленко отметил, что проблемой отрасли является ее чрезмерная зарегулированность.

— Отрасль зарегулирована до уровня непривлекательности. Все риски, связанные с чрезмерной регуляцией, это одна из ключевых проблем. Это напрямую влияет на стоимость предоставления услуг, стоимость билетов для потребителя и в целом на инвестиционную привлекательность этого бизнеса. Результатом такой зарегулированности стал упадок отрасли. При этом, есть интересный опыт в мире, и инструменты местного регулирования работают и дают результат. Почему мы смотрим на опыт таких крупных городов, как Лондон, Сидней, Гонконг - но ведь равняться нужно именно на самые лучшие практики, - отметил Артем Ващиленко.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что городская власть должна взять на себя решение вопроса строительства причалов для речного транспорта, который в будущем будет осуществлять пассажирские перевозки в Николаеве, также как и маршрутки или электротранспорт,

— Пока шел доклад коллеги, я себе в голове «рисовал» очень интересный маршрут из Соляных, где сейчас развивается молодежное строительство, и в центр города по Ингулу. Я думаю, был бы очень хороший маршрут. Но его нужно связать дальше, чтобы люди могли въезжать в город. Потому что объезжать через проспект Героев Украины - это большой круг, это достаточно сложно. Но тут мешает наш понтонный мост пешеходный… Такие мысли со мной очень часто. Потому что мы взяли на себя ответственность создать в этом году программу, чтобы это не просто была программу «в ящик» или программа «на полку». Это должен быть живой документ, который должен иметь четкую цель, сроки и ответственных за ее успех. Это должна быть программа до 5 лет, у Николаева очень большие перспективы. Благодаря тому, что город находится на изгибе рек, разбросан на нескольких «островах», мы можем сильно уменьшить поток маршруток несчастных по нашему городу, связав центральную часть города с Корабельным районом. От города нужны точки - причалы. Это должен взять на себя город, а не предприниматели. Но места этих точек мы должны обязательно согласовать с теми, кто имеет опыт работы на реке. Мы должны это сделать в этом году. Четко определить места, просчитать транспортную схему по реке. Мы работаем над новыми троллейбусными маршрутами, работаем над усовершенствованием маршрутов автобусных, и мы уже должны рассматривать это в единой системе с водным транспортом, - сказал Виталий Луков.

Также о проблеме причалов и отсутствия единых методических рекомендаций говорил глава постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по впоросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и транспорта, директор компании «Артель ЛТД» Дмитрий Иванов.

— Куда мы разработаем маршруты? У нас нет причалов. Мы можем разработать: от Набережной отошли, пошли в ту сторону, там развернулись - к Набережной пришли. Весь маршрут. У нас есть только 1 перевозка: Каботажный спуск - Малая Корениха. Возле Большой Коренихи нет причала - он уничтожен, чтобы его отремонтировать - нужны деньги. Кто этим будет заниматься? Куда мы хотим? У нас в Матвеевке когда-то был причал один, второй - нет ничего. В Варваровке есть один причал, и тот у «Артели». Куда еще стать? Некуда. На Намыве один причал - несертифицированный, туда могут приходить только какие-то маленькие катеры. Яхт-клуб, ну а что туда может подойти? А какой транспорт еще подходит кроме трамваев сверху? А как туда пройти и как оттуда выйти? И все, ехать некуда. Мы можем размышлять с вами, и лайнеры ставить трансречные… А дальше? Поэтому, в первую очередь, мы должны разработать, где мы будем ставить причалы, где они есть, где уже есть какая-то проработка по глубинам. Да, мы можем пойти по реке Ингул, но там у нас 2 моста на заводе, что там пройдет? У нас всегда была эта территория закрытой, мы не могли пройти на Ингул через завод. Нет концепции, как туда пройти. Это все нужно делать. Поэтому, мы должны поставить план, рассмотреть поочередно по годам. Мы можем наговорить столько, что бюджета Нью-Йорка нам не хватит, а у нас есть свой бюджет, и понемногу можно этим заниматься, - сказал Дмитрий Иванов.

В ходе дискуссии он выступил против создания коммунального предприятия по оказанию услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, заявив, что это слишком затратно и не целесообразно.

— Давайте мы будем думать не только о пассажирских перевозках. Мы должны в комплексе рассматривать: пассажирские перевозки, туристические, развлекательные перевозки и все виды перевозок, для которых нам нужны причалы… Если мы в комплексе будем смотреть - то у нас будет заполняемость этих пароходов. А если мы долбим мэра о коммунальном предприятии, хорошо, 4 месяца идет навигация, а 8 месяцев зарплату платить или выгонять их опять куда-то? А что делать с этими пароходами, они же будут стоять где-то. Я против, чтобы община на это тратила деньги. Но община может потрать деньги на причалы, я за. А дальше - пускай привлекается регуляторно. Это все ложится на бюджет. Сегодня при той скудности нашего бюджета и том уровне жизни мы не можем потратить деньги на это. Я переживаю за этот город, чтобы мы могли сделать за эти деньги больше полезного, а не просто тратить на судоходную компанию, которая будет работать 4 месяца, а 8 будет отдыхать. А потом начнется: секретариат, надстройка, машины, помещения отдельные… Ну как у нас все это делается, потому что должна быть бюрократия под это все, должна быть инфраструктура, появятся инспекторы, проверяющие. Не должно быть этого. Нужно за эти деньги сделать намного больше причалов, - сказал Дмитрий Иванов.

Результаты обсуждения круглого стола будут использованы для дальнейшей отработки с целью разработки программы развития речного судоходства в Николаеве.

Ранее в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 - 2030 года» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.