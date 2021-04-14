Расположение на Херсонщине, в районе Новой Каховки, бригады американских вооруженных сил заставит Генштаб РФ пересмотреть свои планы по вторжению в украинские земли с оккупированного Крыма.

Об этом рассказал в прошлом экономический советник Владимира Путина, а ныне авторитетный критик Кремля Андрей Илларионов в эфире телеканала Украина 24.

Экс-сотрудник института Катона прогнозирует, что основной готовящейся целью атаки российской армии станут земли Херсонщины — оккупанты предпримут попытку десантом и марш-броском занять территорию от Перекопа до Таврийска, чтобы контролировать поставки воды в Крым.

— Это задача номер 1. Не распространение ЛНР и ДНР на всю территорию Луганской и Донецкой областей, не высадка между Николаевом и Одессой, а прежде всего устанавление контроля над руслом Северокрымского канала. Захватить территорию от Перекопа до Таврийска не представляет большой проблемы, главная проблема — удержать територию от возможных ударов. В российском Генштабе об этом думают. Так уж получилось, что эта территория представляет собой идеальный полуостров, практически со всех сторон окруженный водой и только с одной стороны соединенный с сушей. Это так называемая «Континентальная Таврида», — утверждает Андрей Илларионов.

Экономист уверен, что левобережная часть Херсонской области и западная часть Запорожской окажутся под ударом, оккупанты попытаются занять всю территорию вплоть до естественных преград — реки Днепра и реки Молочной, Херсон лишится доступа к Черному морю.

Однако, по словам аналитика, существует хорошая возможность предотвратить полномасштабную войну, если США и НАТО превентивно разместят свои соединения у стратегических объектов Новой Каховки, чтобы встретить наступление врагов во всеоружии, тогда Кремль поостережется прибегать к открытой агрессии.

— Руководитель Офиса президента Ермак предложил разместить американские ракеты на территории Украины. К большему сожалению, уже поздно. В нынешней ситуации по-настоящему защитить Украину от агрессии, защитить Украину и не только Украину от большой войны могло бы размещение американских войск на украинской территории. И прежде всего, размещение, как минимум вооруженной бригады ворруженых сил США в районе Новой Каховки, в стратегическом месте обороны Украины в ближайшие недели и месяцы, — отмечает Андрей Илларионов.

Напомним, Россия тратит на оккупированные территории Донбасса около 0,25% своего ВВП, или 2 миллиардов долларов в год.