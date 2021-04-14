Очаковский городской голова Сергей Бычков обратился в Николаевский областной совет с вопросом о о согласовании проекта землеустройства относительно определения изменений границ города Очакова, который предусматривает присоединение к городу 200 гектаров земли в промышленной зоне вместе с портом «Очаков», которые на сегодня относятся в Куцурубской ОТГ.

Этот вопрос рассматривался сегодня, 14 апреля, во время заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам агропромышленного комплекса, - передает корреспондент НикВести.

Сергей Бычков, мэр Очакова

По словам мэра Очакова, речь идет о фактической территории города, то по неизвестной причине в 1991 году эти земли отнесли к Куцурубскому сельсовету.

— Есть вопрос, который связан с границами города Очакова. И мы вынесли этот вопрос на рассмотрение областного совета, потому что те границы, которые были сделаны до этого, не включали в себя промышленную зону Очакова. Каким образом она оказалась в Куцурубе, я не буду сейчас выяснять, хотя это можно сделать. У меня есть генплан 1990 года и 2019 года, который мы делали. И по генплану развития 2019 года, мы ни на чьи территории не претендуем. На сегодняшний день вся промышленная зона, включая жилой сектор, дороги, все, что было в Очакове, там, где ходит маршрутка, оказались в Куцурубе. Каким-то образом это произошло до нас. Поэтому, мы привезли генплан 1992 и 2018 годов, их можно сравнить. Вы убедитесь, что ни на какие чужие территории мы не претендуем. Если в сторону Черноморки у нас вопросов нет - как было в 1993 и 1967 годах - у нас был раздел территории по турбазу какую-то «Автомобилист» - полбазы у него, полбазы у нас - то так и оставили все. А что касается Куцуруба - табличка «Куцуруб» до сих пор висит там, где она висела всю эту жизнь до этого момента, ее даже не сняли. Поэтому, там были границы села. Каким-то образом сегодня…. у меня нет никаких претензий ни к главе ОТГ, это до нее делалось, так же, как и до меня, мы просто хотим восстановить статус-кво и вернуть городу те границы, которые были. Не может город существовать без промышленной зоны, - сказал Сергей Бычков.

Общая площадь спорной территории составляет 200 гектаров.

— Дело не в том, что потеряно, дело в том, каким образом это оказалось в Куцурубе. Городская территория, промышленная зона, - отметил мэр Очакова.

Отвечая на вопросы депутатов о том, почему этот вопрос не был поднят в 2019 году, когда облсовет утверждал границы ОТГ, Сергей Бычков пояснил, что тогда проект готовился на основании Публичной кадастровой карты.

Присутствовавший на заседании замначальника Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Игорь Шапран отметил, что согласно законодательства, границы населенного пункта устанавливаются в соответствии с генеральным планом. На это Сергей Бычков отметил, что эта территория входит в генеральный план Очакова.

При этом, глава Черноморской ОТГ Андрей Дмитренко отметил, что изменение границ населенного пункта происходит по согласованию с землепользователями и смежными землепользователями.

— Предприятия, которые там находится - порт Очаков… там находится вся промышленная зона города Очакова. Сам парадокс знаете, в чем? Порт Очаков принадлежит Куцурубу, а почтовый адрес - улица Ольвийская, город Очаков. А возле порта все земли принадлежат Очакову - 19 гектаров переданы под солнечные батареи. А дальше вся промышленная зона до поста ГАИ, до въезда в Очаков, где идет сейчас ремонт, это была вся промышленная зона города. Сегодня она принадлежит Куцурубу с адресами города Очаков. Это нонсенс, - сказал Сергей Бычков.

На это глава Куцурубской объединенной территориальной общины Инна Копейка заявила, что порт всегда находился на территории Куцуруба, а потому ОТГ никогда не согласует. проект землеустройства по изменению границ Очакова, предложенный Сергеем Бычковым.

— Когда я слышу, что порт был когда-то в Очакове - то это все неправда. Испокон веков образовался порт на территории Куцурубской ОТГ за границами населенного пункта. Он есть и был, и всегда будет налогоплательщиком Куцурубской ОТГ. Куцурубская ОТГ никогда в жизни не согласует проект землеустройства по изменению границ Очакова. Мы писали три обращения: к областному совету, Николаевскому районному совету и к областному государственному кадастру. Мы написали обращения, где приложили пакет документов, техническую документацию за 1992 год, решения…, - сказала Инна Копейка.

Она сообщила, что согласно технической документации об установлении административных границ территорий населенных пунктов Куцурубского сельского совета, которая утверждена решением Очаковского районного совета от 27 декабря 1991 года, вышеуказанные земли ориентировочной площадью 197 гектаров, на которые претендует Очаков, находятся в границах территории Куцурубского сельского совета.

Также она рассказала, что в 2018 году в ходе работы рабочей группы по разработке техдокументации территории Куцурубской ОТГ, представители порта Очакова настаивали на том, что в вопросе границ Куцурубской ОТГА нужно основываться на документы 1991 года.

— Представитель порта Очаков отметила, что предварительные договоренности не были реализованы в виде утвержденного проекта изменений границ города. Поэтому за основу нужно брать границы Куцурубского сельского совета 1991 года и границы Очакова 1967 года. Сельский совет имеет право на включение территорий, которые отнесены к ее административных границ для расширения подчиненных населенных пунктов, - процитировала Инна Копейка протокол заседания.

Инна Копейка также сообщила, что сессия сельского совета в декабре 2018 года официально отказала в согласовании генерального плана Очакова.

Также она рассказала, что заместитель генерального директора порта «Очаков» предложил учесть в генплане села Куцуруб материалы градостроительного обоснования развития глубоководного порта, утвержденные в 2009 года, включить в границы села существующую и перспективную территорию порта с прилегающей инфраструктурой,

— Порт, общество «Очаков» направил в Куцурубскую ОТГ письмо, чтобы мы включили существующую территорию порта в границы населенного пункта. На данный момент генеральный план Куцурубской ОТГ на стадии завершения. Хочу еще отметить, что кадастровые номера земельных участков порта Очаков идут с указанием Куцурубского сельского совета. И вообще от Очаковского городского совета не было никаких ни обращений, ни замечаний, ни предложений относительно включения порта к Очакову. Поэтому, я обращаюсь к вам, чтобы вы приняли решение согласно закона и дали нам протокол заседания комиссии… У нас сейчас началась дележка, как «Свадьба в Малиновке»: «Это тебе, это мне, и это снова мне». Попандопуло. Давайте действовать согласно закона, - сказала Инна Копейка.

На это Игорь Бычков заявил о коррупционной составляющей в том, что сельсовет основывается в своих заявлениях на рекомендациях представителей частного порта.

— Попандопуло было в 1990-м, когда в бане поделили землю. Оставим это в покое. Во-первых, частный порт и рекомендация директора частного порта - что это за коррупционные деяния вы нам тут предлагаете? Частное лицо рекомендует вам, депутатам, оставить порт в Куцурубе. Это что такое? Теперь второй вопрос. Территория порта находится на бывшей территории дамбы гидроузла, которая строилась на территории города. Если они забыли, где они порт поставили. До сих пор намыв еще существует, - сказал Сергей Бычков.

Игорь Шапран

Представитель Госгеокадастра Игорь Шапран, в свою очередь, отметил, что такой спор можно решить в судебном порядке.

— Есть генеральный план. Если идет спорный вопрос, то он решается только в судебном порядке, - сказал Игорь Шапран.

Юрий Кормышкин предложил рассмотреть этот вопрос на сессии Куцурубской ОТГ, поскольку с 2018 года границы сельского совета изменились. Аналогичное решение депутат предложил рассмотреть на сессии Очаковского горсовета. И после этого, в случае, если конфликт вокруг земли останется, - то тогда уже обращаться в суд.

Инна Копейка отметила, что обращалась по этому вопросу к юристам, которые пояснили, что закон на их стороне.

— Это же наши деньги, за которые мы живем…Мы в год потеряем 2 миллиона, - сказала Инна Копейка.

На это Сергей Бычков заявил, что в этом вопросе речь не только порте.

— У меня люди там живут, у меня 4 дома, 2 из них - 5-этажные, 3 - 2-этажные. Там маршрут ходит. Я понимаю, что порт - это основное для Куцуруба, а остальным что делать? Порт занимает 5 или 7 гектаров. А остальное что? Заброшенная территория. Я не могу там ничего делать, это не моя зона, - сказал Сергей Бычков. — Дорога сделается, будет территория приведена в порядок - ответила Инна Копейка. — Та я вижу, особенно по заправке, которую вы в аренду отдали… Заберите порт себе, отдайте мне промзону, - сказал Сергей Бычков.

В итоге члены комиссии решили повторно рассмотреть этот вопрос на следующем заседании, получив заключения юридического отдела и представителей Госгеокадастра.