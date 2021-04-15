Хаотичное управление кризисом COVID-19 со стороны бразильских властей без какого-либо «скоординированного и централизованного реагирования» ввергло страну в «гуманитарную катастрофу».

Такое заявление сделали «Врачи без границ», передает Le Figaro.

Чуть более чем за год коронавирус убил более 360 тысяч человек в Бразилии, второй по величине показатель летальных исходов после США.

— Отсутствие политической воли действовать надлежащим образом перед лицом этой пандемии является причиной гибели тысяч бразильцев, — говорится в заявлении волонтерской организации.

Кризис в области здравоохранения резко обострился в последние недели: только в марте погибло более 66 тысяч человек, а в среднем — более 3 тысяч смертей в день.

— За неделю с 5 апреля в Бразилии было зарегистрировано 11% новых случаев заражения COVID-19 во всем мире, а также более четверти смертей Эти цифры демонстрируют неспособность властей справиться с кризисом в области здравоохранения и гуманитарным кризисом в стране и защитить бразильцев, в особенности наиболее уязвимых, от вируса, — утверждают «Врачи без границ».

Во вторник сенат Бразилии начал процедуру создания парламентской комиссии по расследованию, которая должна рассмотреть, в частности, возможные «упущения» правительства Болсонару в борьбе с пандемией.

— Отсутствие планирования и координации между федеральными органами здравоохранения и их коллегами в штатах и муниципалитетах имеет фатальные последствия. Не только пациенты умирают, не имея возможности получить помощь, но и медицинский персонал истощен и страдает серьезными психологическими и эмоциональными травмами из-за условий работы, — сказал Пьер Ван Хеддегем, координатор по чрезвычайным ситуациям «Врачей без границ» по борьбе с COVID-19 в Бразилии.

Присутствуя в Бразилии с 1991 года, «Врачи без границ» с момента начала пандемии разместили бригады в восьми штатах страны, оказывая поддержку «более чем 50 медицинским учреждениям, уделяя особое внимание оказанию помощи наиболее уязвимым людям». В настоящее время эти группы мобилизованы в трех сильно пострадавших штатах на севере страны: Рондония, Рорайма и Амазонас.

Напомним, Cенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии коронавируса. Ситуация в стране с заболеваемостью и смертностью продолжает ухудшаться, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой.