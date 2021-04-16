Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Кремле не ответили.

Об этом Зеленский заявил в интервью Le Figaro, перевод которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подал запрос на разговор с Владимиром Путиным после 26 марта, когда на Донбассе погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.

— Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации, — прим.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню, — сказал Владимир Зеленский.

Он считает, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.

— На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ, -— пояснил президент.

Он добавил, что Россия пытается запугивать Украину своими действиями на Донбассе, чтобы спровоцировать Украину на наступление, но украинские военные будут и в дальнейшем воздерживаться от такой реакции.

— Они (РФ — прим.) точно пытаются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас… Мы все понимаем - это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они «ждут», что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им «такого счастья», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время на вопрос, считает ли он, что Владимир Путин хочет аннексировать Донбасс, присоединив его к РФ, Зеленский ответил, что не хотел бы его ни к чему подталкивать.

—Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на 1%, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило… Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы — на своей земле, — добавил глава государства.

На вопрос журналиста о том, является ли, по его мнению, мобилизация войск РФ проверкой нового президента США Джо Байдена, он ответил утвердительно.

— Мне кажется, что это каким-то образом связано. Я думаю, что все в мире демонстрируют свои мышцы. Такие шаги россияне делают постоянно, проводя те или иные учения, — считает президент.

Владимир Зеленский также отметил, что Россия напряженно реагирует на сближение Украины с НАТО и сотрудничество с другими странами, какие-либо экономические прорывы.

— Им не нужна сильная, независимая Украина. Мы понимаем это. Хотя я считаю, что такое желание — это их слабость, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский готов принять участие в полноценном саммите «нормандской четверки» онлайн, если будет в Париже 16 апреля.