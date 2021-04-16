Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева опасается, что привлечение инвестора для реконструкции парка Победы путем передачи его в аренду или концессию приведет к продаже парка или его части.

Об этом Елена Киселева высказалась в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Я, знаете, как динозавр, помню много. Мне достаточно было потраченного времени, когда в недалеком прошлом депутат городского совета Александр Жолобецкий ездил по судам и возвращал парк Победы городу, когда он был отдан, вначале в аренду земля Недбаю, а потом еще и целый имущественный комплекс. Чтобы не получилось так, что в скором времени парк Победы в руках очередного инвестора станет предметом продажи. Я категорически против этой модели, - сказала Елена Киселева.

При этом она отметила, что выступает за развитие парка, но только, чтобы это развитие было согласовано с горожанами - будет ли это зона развлечений или спокойного семейного отдыха николаевцев.

— Но за то, чтобы парк Победы развивался, чтобы там появлялись согласованные в том числе горожанами и большой общественностью какие-то зоны, чтобы мы реально поняли, каким мы хотим видеть парк. Это парк увеселительно-развлекательный - там рестораны, дискотеки, гулятельные и питейные заведения. Или это парк для семьи и детей, для спокойного отдыха. Это для активных развлечений или для иных. Мы должны вначале определить концепцию этого парка, горожане ее должны увидеть, а потом сказать: окей, здесь у нас появляется, что там у нас сейчас модно, все рассказывают о том, что экономику Украины спасет игорный бизнес. Я думаю, может это под это подтягивают? Может уже какой-то инвестор нашелся? А потом мы посмотрим, куда это приведет. Тем более, как я понимаю, что кроме береговой линии, женщин и игорки больше, говорят, в Николаевской области ничего нет. Поэтому, будем играть, посмотрим, кто выиграет, - сказала депутат.

Что касается вопроса развития парка, то Елена Киселева напомнила, что на протяжении прошлого созыва депутатского корпуса велась активная работа над концепцией развития парка Победы.

— У нашего населения очень короткая память, и у депутатского корпуса хуже, чем у населения. Уже была весь прошлый созыв очень большая динамичная работа над концепцией развития парка Победы. Были рабочие группы, были баталии. Это еще начиналось от главного архитектора Палехи и дальше шло по наследованию. Потом, у меня такое впечатление, что у нас наступает всеобщая амнезия, и у нас что не событие - то премьера. Подымите то, что было, возьмите эти доработки и понимайте, куда нужно двигаться. Для этого есть департамент ЖКХ, более того, у нас же есть еще Агентство развития, которое типо этим и занималось. У нас есть еще администрации. Более того, думаю, это недавно парк стал балансодержателем всего парка, потому что пляж, береговая линия, в свое время была у Ритуальных услуг. Думаю, что это уже исправили, - рассказала Елена Киселева.

Депутат надеется, что чиновники мэрии объяснят логику решения о передаче вопроса реконструкции парка Департаменту энергетики и энергоэффективности.

— Поэтому, у нас как всегда, у семи нянек дитя без глазу. Если добавить туда восьмую - я не понимаю логики, но, наверное, она есть и возможно нам ее расскажут. Если нам нужно из-за отсутствия моментов, которыми должен заниматься департамент энергетики, вот нет у них то ли денег, то ли работы, то ли направлений каких-то. Мне всегда казалось, что департамент энергоэффективности должен заниматься всем, что связано с отоплением, энергосбережением, то есть, узкопрофильными моментами. И это колоссальный куш работы, большой объем. Потому что достаточно много коммунальных предприятий… Вот когда мы скажем, что он (департамент энергоэффективности, - прим.) уже назван (департаментом инноваций, - прим.), тогда можно говорить о том, что он будет заниматься инновациями. Но я бы хотела, чтобы мне объяснили, как инновации связаны просто с реконструкцией парка Победы. Инновация в чем? Мы на Марсе будем парк Победы развивать? Инновации и инвестиции (предполагаемое новое название департамента энергетики после внесения изменений в структуру мэрии, - прим.)? А тогда нам нужно сократить управление экономики с финансовым управлением, потому что они тоже типо этим занимаются, - сказала Елена Киселева.

Напомним, новая команда Департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев». При этом он не видит смысла в передаче парка Победы Департаменту энергоэффективности.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.

Парк Победы уже находился в частных руках около 10 лет. В 2004 году он был передан в аренду на 49 лет компании «Цунами-Юг», владельцем и учредителем которой на тот момент был Вячеслав Недбай. В феврале 2015 года Хозяйственным судом Николаевской области удовлетворен иск Николаевского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса - парка культуры и отдыха «Победа» площадью 27 гектаров, нормативной денежной оценкой свыше 48 миллионов гривен.