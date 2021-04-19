Сегодня с визитом в Николаеве прибывают руководитель госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев, а также народные депутаты Давид Арахамия, Игорь Копытин, Александр Завитневич и Ирина Аллахвердиева. Они примут участие в представлении нового гендиректора ГП «Зоря»-«Машпроект», которая вследствие реформы Укроборонпрома станет частью холдинга «Морские системы».
Трансляция НикВести: https://youtu.be/I0FoetRMD0w
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Сегодня с визитом в Николаеве прибывают руководитель госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев, а также народные депутаты Давид Арахамия, Игорь Копытин, Александр Завитневич и Ирина Аллахвердиева. Они примут участие в представлении нового гендиректора ГП «Зоря»-«Машпроект», которая вследствие реформы Укроборонпрома станет частью холдинга «Морские системы».
Трансляция НикВести: https://youtu.be/I0FoetRMD0w