Сегодня с визитом в Николаеве прибывают руководитель госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев, а также народные депутаты Давид Арахамия, Игорь Копытин, Александр Завитневич и Ирина Аллахвердиева. Они примут участие в представлении нового гендиректора ГП «Зоря»-«Машпроект», которая вследствие реформы Укроборонпрома станет частью холдинга «Морские системы».

Трансляция НикВести: https://youtu.be/I0FoetRMD0w