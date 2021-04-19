Назначен новый генеральный директор ГП «Зоря»-«Машпроект», им стал Алексей Жуковец, ранее занимавший должность директора ГП «Житомирский бронетанковый завод».

НикВести транслировали брифинг по случанию представления нового директора у частием главы Укроборонпрома Юрия Гусева, народного депутата Давида Арахамии и губернатора Николаевщины Виталия Кима.

— Сегодня весь день мне говорят об ответственности, я не боюсь ответственности, я приложу усилия для того чтобы те задачи, которые на меня возлагаются, были выполнены. Всю свою сознательную жизнь я работаю на производстве. Я увидел небольшой кусочек «Зори», ее производственной мощности. Если бы у меня на голове была шляпа, я бы ее снял, потому что я понимаю, насколько сложно на той производственной базе, на том оборудовании, которое сейчас есть на «Зоре» изготавливать такие высокотехнологичные машины. И поэтому я понимаю, что основное сокровище этого предприятия - это люди, их навыки, умения, знания, опыт, их руки и их желание работать. Поэтому это обязательно будет под пристальным наблюдением моим, и социальная защита людей, и чтобы люди работали, и получали зарплату вовремя. Я уже сегодня говорил, я хочу, чтобы мы были на первом месте по уровню заработной платы в регионе. И мы будем над этим работать, - пообещал Алексей Жуковец.

Ранее должность генерального директора ГП НПКГ «Заря-Машпроект» занимал Денис Гордиенко. На вопрос, корреспондента, выиграл ли конкурс Алексей Жуковец, глава госконцерна ответил, что решение о его назначении было принято без конкурса.

— По результатам прошлого года он стал одним из лучших руководителей в нашем концерне. Он возглавлял Житомирский бронетанковый завод и после результатов первого квартала этого года для меня было совершенно очевидным необходимость смены руководства. И это было мое решение, заменить руководство на человека, который показал очень высокие результаты на предприятии, - сказал Юрий Гусев.

В январе 2021 года государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» начало преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием холдинга «Морские системы».