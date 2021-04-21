Планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета настаивает на проведении полной экспертизы технического состояния здания аварийной гимназии №2, это нужно, чтобы определить примерные затраты на реконструкцию школы, а также для выяснения, необходимо ли переселят учебный коллектив в другое здание.

Депутатская комиссия провела заседание во вторник, 20 апреля, - передает корреспондент НикВести.

Изначально директор гимназии №2 Владимир Федоренко рассказал депутатам, что петиция Николаевского городского совета касательно решения проблемы аварийного здания собрала за 7 часов более 1300 голосов.

— Коллектив гимназии считает, что распорядитель денег в состоянии их найти и начать работы по реконструкции уже в конце весны, — указал Владимир Федоренко.

На это депутат Дмитрий Сичко предложил выполнить экспертизу состояния здания, эти работы должен выполнить УКС.

— Чтобы понять, какая сумма нужна для ремонта этой гимназии, назначить экспертизу, УКС готов сделать на протяжении 1 месяца. По результатам этой экспертизы мы поймем объем работ, мы поймем первоочередные мероприятия, мы поймем стадийность, мы поймем объем финансирования. С результатами экспертизы выйдем на комиссию, чтобы искать источники финансирования ремонта. Главная задача - максимально обезопасить наших детей. Много школ в Николаеве нуждаются в ремонте, но то, что мы увидели в гимназии, отпавший потолок, который может упасть на головы детям каждую минуту, наверное, это нуждается во внимании. Объемы финансирования поймем после экспертизы, — отметил Дмитрий Сичко.

У депутата Сергея Кантора было другое мнение, он настаивал на том, что уже в ближайшее время нужно переселить коллектив гимназии в полном объеме. Депутат пояснил, что «подходить к ремонту этой школы побырику - неправильно». Он напомнил, что еще в 2018 году был сделан проект ремонта гимназии, но «этот проект два года пролежал».

— Долежался до того, что возникла проблема… Что такое сегодня найти деньги? Это путь длиной минимум в полгода, как я это понимаю, ведь денег свободных нет. Нельзя пойти в соседнее помещение и взять там деньги… Я вижу боль и тревогу коллектива, они хотят все сохранить, а не разогнать по школам и на несколько лет забыть за эту проблему, они хотят сохранить целостный коллектив. Нужно переселить этот коллектив в полном объеме. Что касается объемов, я о со специалистами говорил, то с 58 миллионами мы не закончим. Это и есть побырику. Нужно чтобы подключился губернатор, народные депутаты, вопрос очень серьезный. Потянуть там 200 и больше миллионов нам сне по силам просто, во-вторых, это путь в 3-4 года. Хочу просить коллег и мэрию, в данном случае заместителя мэра, чтобы мы нашли решение вопроса, куда эту школу забрать, - рассказал Сергей Кантор.

В решении бюджетной комиссии прописали рекомендацию УКСу провести экспертизу, а также обозначили задачу профильным чиновникам предусмотреть переселение коллектива гимназии в другое здание.

Отметим, в Николаеве помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается образовательное учреждение — гимназия №2, признали аварийным.