Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Николаеве построят 200 квартир для крымских татар. Часть квартир планируют предоставить другим вынужденным переселенцам.

Об этом он заявил в четверг, 22 апреля, в Николаеве, - передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что в мае ожидается официальный визит турецкой делегации с выездом на место строительства жилого комплекса.

— 200 квартир в городе Николаеве, еще 200 квартир в Херсоне и 100 квартир в Киеве. Сегодня провели продуктивную и эффективную встречу с руководством области и города, обговорили со специалистами, что, когда и как должно происходить, - указал Алексей Резников.

Он уточнил, что местная власть должна посоветовать турецкой стороне, «что там также нужно построить».

— 10% жилья будет распределяться по решению городской власти для льготной категории населенияь, - добавил Алексей Резников.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что данный жилой комплекс намерены строить в микрорайоне «Северный». Кроме того, городская власть не исключает строительство новой школы и спортивного объекта возле этого участка.

— Строить будут турки, деньги – турецкие. Надеюсь, что сможем в этом году начать строительство. Надеюсь, это строительство станет примером для наших местных застройщиков, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, Украина и Турция 10 апреля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул подписали рамочный договор о строительстве жилья для представителей крымских татар и избранных категорий граждан.

Ранее в Николаеве открыли центр поддержки переселенцев и ветеранов АТО.