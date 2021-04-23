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Выездное заседание комиссии горсовета в детском городке «Сказка»
10:03, 23 Апреля, 2021
Выездное заседание комиссии горсовета в детском городке «Сказка»
10:03, 23 Апреля, 2021
Важные новости на НикВести
редактору
За неделю в Николаеве появились на свет 62 ребенка
Сегодня 10:22
иммунизация
В Николаевской области вакцинировали от COVID-19 больше 15 тысяч людей
Юлия Винник
Сегодня 09:02
Нет ответа
«Ну и что! Меня это не обижает!», — вице-премьер Резников о том, что Путин не отреагировал на предложение Зеленского встретиться на Донбассе
Юлия Ткач
Вчера 18:05
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Сенкевич предложил депутатам, устроившим проверку «Сказки», сравнить её с парком «Юность», который арендует Чайка
Вчера 14:07
Турецкая помощь
В Николаеве построят 200 квартир для переселенцев, – Резников
Вчера 11:14
НИКВЕСТИ
HD
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Комиссия Николаевского облсовета по вопросам экологии
Трансляция заседания депутатской комиссии
NEW
Брифинг вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова
Трансляция брифинга в Николаеве
Регламентная комиссия горсовета
Трансляция
Бюджетная комиссия горсовета
Трансляция
Давид Арахамия
отвечает на вопросы журналистов
Представление нового гендиректора Зори
Трансляция
Комисия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Трансляция заседания депутатской комиссии
Земельная комиссия горсовета
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Найбільші мости України: скільки їм років і коли востаннє ремонтували
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Як Україні не повторити помилки окупації Криму?
Широкомасштабний напад Росії на Україну в 2014 році ‒ це було залякування чи Кре
Анжеліка Руденко, Радіо Свобода
Подвійне громадянство: як це працюватиме і чи працюватиме взагалі?
Розповідаємо, що змінить рішення РНБО, хто саме тепер зможе легально отримати ще
Сашко Шевченко, Радіо Свобода
Выездное заседание комиссии горсовета в детском городке «Сказка»
10:03, 23 Апреля, 2021
Выездное заседание комиссии горсовета в детском городке «Сказка»
10:03, 23 Апреля, 2021
Реклама
важные новости
/ 23 апреля, 2021
редактору
За неделю в Николаеве появились на свет 62 ребенка
Сегодня 10:22
иммунизация
В Николаевской области вакцинировали от COVID-19 больше 15 тысяч людей
Юлия Винник
Сегодня 09:02
Нет ответа
«Ну и что! Меня это не обижает!», — вице-премьер Резников о том, что Путин не отреагировал на предложение Зеленского встретиться на Донбассе
Юлия Ткач
Вчера 18:05
спор
Сенкевич предложил депутатам, устроившим проверку «Сказки», сравнить её с парком «Юность», который арендует Чайка
Вчера 14:07
Турецкая помощь
В Николаеве построят 200 квартир для переселенцев, – Резников
Вчера 11:14
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам экологии
Брифинг вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова
Регламентная комиссия горсовета
Бюджетная комиссия горсовета
Давид Арахамия
Представление нового гендиректора Зори
Комисия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Земельная комиссия горсовета
Обсуждение состояния пассажирских перевозок в Николаеве
Совещание главврачей
БЛОГИ
Танечка, я ни черта вас не понимаю!
Станислав Мартиросов
Статьи
Люди с высшим образованием живут дольше, чем без него
Высшее образование продлевает жизнь в среднем на 6 лет. Во всяком случае в Амери
Business Views
Найбільші мости України: скільки їм років і коли востаннє ремонтували
Комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон. Мер столиці Ві
Слово і діло
Як Україні не повторити помилки окупації Криму?
Широкомасштабний напад Росії на Україну в 2014 році ‒ це було залякування чи Кре
Анжеліка Руденко, Радіо Свобода
Подвійне громадянство: як це працюватиме і чи працюватиме взагалі?
Розповідаємо, що змінить рішення РНБО, хто саме тепер зможе легально отримати ще
Сашко Шевченко, Радіо Свобода