Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это будет его первая поездка в Европе в должности главы государства.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Джо Байден примет участие в саммите G7 в Корнуолле, Великобритания, который состоится 11-13 июня, где он подтвердит приверженность многосторонности, будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики США в области общественного здравоохранения, восстановления экономики и изменения климата, а также продемонстрирует солидарность и общие ценности основных демократий.

Он также проведет двусторонние встречи с другими лидерами G7, включая премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Из Британии президент США отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО 14 июня.

— Президент Байден подтвердит приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Лидеры НАТО обсудят, как ориентировать Североатлантический союз на будущие угрозы и обеспечить эффективное разделение бремени. Президент также проведет двусторонние встречи с другими лидерами НАТО, — отметили в Белом доме.

В Брюсселе Джо Байден также примет участие в саммите США-ЕС.