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Осмотр результатов капитального ремонта Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ
12:04, 26 Апреля, 2021
Осмотр результатов капитального ремонта Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ
12:04, 26 Апреля, 2021
Важные новости на НикВести
акция
В Николаеве протестуют маршрутчики — требуют отменить ограничения на перевозки
Юлия Ткач
Сегодня 12:11
эпидемия
В Украине более 5 тысяч новых заражений Covid, 195 человек умерло
Сегодня 08:28
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В Балабановском лесу снова незаконно добывали песок
Вчера 18:24
общество
«Страна моих прав»: на Николаевщине продолжается онлайн-конкурс детских рисунков
Вчера 14:23
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Вчера 10:51
НИКВЕСТИ
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Осмотр капитального ремонта Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ
Осмотр результатов капитального ремонта Николаевской областной шахматн
Открытие COVID-19 Бизнес-клиники в Николаеве
Открытие COVID-19 Бизнес-клиники в Николаеве
Выездное заседание комиссии горсовета в детском городке "Сказка"
Выездное заседание комиссии горсовета в детском городке "Сказка&q
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам экологии
Трансляция заседания депутатской комиссии
Брифинг вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова
Трансляция брифинга в Николаеве
Регламентная комиссия горсовета
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Бюджетная комиссия горсовета
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Як Україні не повторити помилки окупації Криму?
Широкомасштабний напад Росії на Україну в 2014 році ‒ це було залякування чи Кре
Анжеліка Руденко, Радіо Свобода
Осмотр результатов капитального ремонта Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ
12:04, 26 Апреля, 2021
Осмотр результатов капитального ремонта Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ
12:04, 26 Апреля, 2021
Реклама
важные новости
/ 26 апреля, 2021
акция
В Николаеве протестуют маршрутчики — требуют отменить ограничения на перевозки
Юлия Ткач
Сегодня 12:11
эпидемия
В Украине более 5 тысяч новых заражений Covid, 195 человек умерло
Сегодня 08:28
беспредел
В Балабановском лесу снова незаконно добывали песок
Вчера 18:24
общество
«Страна моих прав»: на Николаевщине продолжается онлайн-конкурс детских рисунков
Вчера 14:23
пандемия
На Николаевщине за сутки зафиксировали 350 новых случаев COVID-19
Вчера 10:51
НИКВЕСТИ
HD
Осмотр капитального ремонта Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ
Открытие COVID-19 Бизнес-клиники в Николаеве
Выездное заседание комиссии горсовета в детском городке "Сказка"
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам экологии
Брифинг вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова
Регламентная комиссия горсовета
Бюджетная комиссия горсовета
Давид Арахамия
Представление нового гендиректора Зори
Комисия Николаевского облсовета по вопросам АПК
БЛОГИ
Танечка, я ни черта вас не понимаю!
Станислав Мартиросов
Статьи
«Скіфське золото» за крок від повернення. Питання тільки - куди
Святослав Хоменко
Люди с высшим образованием живут дольше, чем без него
Высшее образование продлевает жизнь в среднем на 6 лет. Во всяком случае в Амери
Business Views
Найбільші мости України: скільки їм років і коли востаннє ремонтували
Комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон. Мер столиці Ві
Слово і діло
Як Україні не повторити помилки окупації Криму?
Широкомасштабний напад Росії на Україну в 2014 році ‒ це було залякування чи Кре
Анжеліка Руденко, Радіо Свобода