В понедельник, 26 апреля, журналистам показали результаты реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Представитель компании «Південьбуд Миколаїв ЛТД», которая проводила капремонт, Андрей Бердник рассказал, что основные сложности были связаны с фундаментом здания.

— Основные сложности были в том, что здание довольно старое. И надо было очень деликатно работать с фундаментом. Он на известковых растворах, в случае каких-то сильных вибраций просто мог развалиться. В результате мы все забетонировали, взяли в обойму, поэтому сроки были увеличены, пошло больше материалов и финансирования, — сказал он.

Начальник управления спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул также сообщил, что была проведена корректировка проекта.

— Была корректировка проекта в связи с тем, что здание было старое, нужно было проводить экспертизу и обустройство фундамента, после чего увеличивалась смета работ. Здание является памятником архитектуры, проводились реставрационные работы, поэтому ремонт так долго длился, — сказал он.

Чиновник добавил, что имели место также задержки финансирования и нехватка денег. Отметим, что на реконструкцию потратили 23,5 миллиона гривен. Работы полностью завершены, сейчас ожидается разрешение на эксплуатацию. Также был приобретен новый инвентарь, а на последней сессии областного совета депутаты выделили средства на мебель и охранное оборудование.

Вице-президент шахматной федерации Дмитрий Горощенко рассказал, что клуб функционировал с 1992 года, капитальные ремонты в нем раньше не проводились — только небольшие локальные работы.

— В 2016 году дошли до того... Мы находимся в зале, где регулярно проходят чемпионаты Украины среди детей, в дождь здесь обычно стояли ведра, куда капала вода. В общем-то, обвалилась крыша, была угроза в зале. В 2016 году мы обратились к областному совету, был подготовлен проект реконструкции этого здания. И, собственно говоря, вся эта история длилась в течение 5 лет. И, надеюсь, заканчивается, — отметил он.

Представитель компании-подрядчика заявил, что во время ремонта «применялись современные технологии».

— В ремонте здания шахматного клуба были применены современные технологии, акустический потолок. Я говорю, вы чувствуете, что нет эха? Раньше тут разговаривать было невозможно, столько было эха. Так как шахматы тихий вид спорта, был применен акустический потолок. Применена современная отделка, тепловой насос, который позволит автономно функционировать зданию, также увеличена мощность до 40 киловатт, — сказал он.

Дмитрий Горощенко добавил, что помещения раньше были душными. Чтобы проветрить здание, нужно было открывать форточки, а теперь в каждом помещении стоит система климат-контроля. По его словам, из-за отсутствия вентиляции в здании стоял неприятный запах от уборных, а некоторые родители, впервые приводя детей, сразу же их забирали и отказывались заниматься.

— Мы проявляем уважение к себе, к детям. По-крайней мере, они не будут заниматься как раньше — с дырками в паркете, падающей штукатуркой, непригодными и неприглядными туалетами. Это было. Сегодня этого не будет и слава богу, — резюмировал он.

Президент Федерации шахмат Николаевской области Александр Мартынюк отметил, что николаевские шахматисты всегда были одними из самых сильных в Украине. В некоторые годы они привозили половину от всех медалей чемпионатов домой.