В Николаевском городском совете началось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам гуманитарной политики. В повестке дня вопрос согласования назначения нового заместителя мэра — Юрия Степанца, а также отчет Департамента энергетики, необхоидмый для разблокирования финансирования.

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