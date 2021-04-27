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В Николаевском городском совете началось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам гуманитарной политики. В повестке дня вопрос согласования назначения нового заместителя мэра — Юрия Степанца, а также отчет Департамента энергетики, необхоидмый для разблокирования финансирования.
НикВести ведут трансляцию https://youtu.be/3taOWlaV2L8
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Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
В Николаевском городском совете началось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам гуманитарной политики. В повестке дня вопрос согласования назначения нового заместителя мэра — Юрия Степанца, а также отчет Департамента энергетики, необхоидмый для разблокирования финансирования.
НикВести ведут трансляцию https://youtu.be/3taOWlaV2L8