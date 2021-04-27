Компьютерный томограф, который за деньги госбюджета по президентской программе был приобретен для николаевской БСМП, хотят передать в больницу № 4.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай в ходе комиссии горсовета по вопросам медицины и образования во вторник, 27 апреля, передает корреспондент НикВести.

Она рассказала, что в рамках программы «Большая стройка» больница скорой медицинской помощи, как опорная, получила новый компьютерный томограф за 19 миллионов гривен.

Отметим, что по проекту «Emrgency 2020» в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» за счет государство в опорных больницах проводили ремонт приемных отделений, а также приобретали туда оборудование .

Однако управление хочет отдать его в горбольницу № 4, объясняя, что там старый аппарат, который постоянно ломается. В БСМП же функционирует частный аппарат КТ, который, по словам Ирины Шамрай, «экономически выгоден» для учреждения.

— Необходимость данного перераспределения обусловлена тем, что на базе больницы скорой медицинской помощи функционирует частный компьютерный томограф, содержание которого является экономически выгодным для данной больницы — отсутствует плата на зарплату, на энергоносители, ремонт, обслуживание. А в 4-й городской больнице находится наш, бюджетный, компьютерный томограф, которому уже 13 лет. Он только 4-срезовый, в то время как тот, что поступил 160-срезовый. 4-я городская больница остро нуждается в данном оборудовании, так как оно является необходимым для заключения пакета с НСЗУ по инсультам, — пояснила она.

Начальница горздрава добавила, что ежегодно больница лечит около 600 инсультов, поэтому имеет остру необходимость в новом оборудовании.

Она отметила, что в больницах города есть 10 частных компьютерных томографов. По ее словам, пациенты, которые приходят с направлением на исследование от врача, получают услугу бесплатно — за нее больница оплачивает частнику из денег, которые выделяет НСЗУ согласно пакету.

Также она вспомнила, что в 2019 году, еще до заключения договоров с НСЗУ, из горбюджета выделялся миллион гривен на оплату исследования КТ для николаевцев.

— Сегодня, за последние два года, в больнице скорой медицинской помощи не было ни единой жалобы на то, что пациенты не обследовались. Если необходимо, есть направление хирурга, уролога, травматолога, все они получали эту услугу бесплатно, — заявила Ирина Шамрай.

В свою очередь, главный врач БСМП Александр Демьянов на заседании комиссии по вопросам ЖКХ в понедельник, 26 апреля, отметил, что отказывается от аппарата, поскольку его больница «не потянет эшелон инсультных больных».

— Это была наша инициатива, инициатива Ирины Валентиновны, получить в город компьютерный томограф. Мы посоветовались перед тем, как заказать это оборудование в Киеве, была у нас цель распределить его в те больницы, которые в этом нуждаются. Но потом возникла такая ситуация, что связали эти томографы с опорными больницами. В Николаеве это БСМП и 3-я городская больница. Мы имеем очень ветхий, очень старый компьютерный томограф в 4-й больнице. Мы бы не споря взяли этот компьютер себе, но мы не потянем весь эшелон больных инсультами. Это ишемические инсульты, которые никогда больница скорой медицинской помощи на себя не брала. Это категория, которая всегда лечилась в 4-й больнице и сейчас будет еще в 1-й, благодаря тому, что управление решило вопрос с ангиографом, — сказал Александр Демьянов.

Александр Демьянов

Отвечая на обвинения тех, кто считает, что он отстаивает интересы частников, главврач БСМП рассказал, что в учреждение проходит проверка КРУ, а за два года он не получал жалоб на проблемы с исследованием.

— Кое-кто говорит, что больница скорой медицинской помощи может лоббировать интересы частных предпринимателей, которым принадлежит наш томограф. Сразу скажу, сейчас проходит проверка КРУ, встречная проверка, которая проверяет горисполком. Нас они тоже три месяца будут проверять. И сейчас проходит проверка городской программы, которая была в 2018 году и первом квартале 2019 года по обеспечению жителей города компьютерными томографами. У нас после начала городской программы не было ни одной жалобы на несвоевременное или невыполнение исследования, согласно протоколам. Это первое. Второе. Мы имеем от одесского провайдера этой услуги два оборудования — это компьютерный томограф, на сегодняшний день самый мощный в Николаеве, 128-срезовый, и магнитно-резонансный томограф, единственный, который способен обслуживать нейрохирургических тяжелых больных и больных эпилепсией. Для функционирования нейрохирургического отделения, мы больше нуждаемся в двух этих аппаратах, нежели в компьютерном томографе, — сказал он.

Отметим, что БСПМ — медучреждение, которое оказывает экстренную помощь. Именно в эту больницу доставляют пациентов, которым нужна ургентная помощь. Кабинет томографии в учреждении работает с 8 до 19, поэтому некоторые больные, которым нужна срочная помощь, не могут оперативно сделать компьютерную томограмму — им приходится ждать или ехать в другие больницы. Актуальная цена за исследование для тех, у кого нет направления, на сегодня составляет 1200 гривен за зону.

Напомним, в 2018 году общественный резонанс вызвала просьба горздрава выделить из бюджета деньги, чтобы заплатить частной фирме за исследования, вместо того, чтобы купить в БСМП томограф.

Перед этим депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко возмутился тем, что в проекте бюджета Николаева на 2018 год не предусмотрено приобретение компьютерного томографа для городской Больницы скорой медицинской помощи.

Тогда же главный врач Больницы скорой медицинской помощи Николаева Александр Демьянов заявил, что медики продолжают пользоваться услугами частного томографа вместо закупки своего из-за выгоды.