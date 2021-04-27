Группа хакеров из РФ взломали сеть управления полиции Вашингтона и украли 250 гигабайтов данные, в том числе секретные отчеты информаторов. Киберпреступники грозятся передать данные преступным группам, если не получат выкуп.

Об этом сообщает AP.

Кибермошенники разместили на своем веб-сайте в даркнете скриншоты, подтверждающие их утверждение о краже данных.

Столичное управление полиции округа Колумбия заявило, что оно попросило ФБР расследовать «несанкционированный доступ», но ФБР не смогло отыскать следы взлома.

Группа хакеров Babuk из РФ заявила, что «загрузила достаточный объем информации из ваших внутренних сетей» и дала полиции три дня на то, чтобы связаться с ней, или «мы начнем связываться с бандами и сливать ваших информаторов».

Скриншоты, которые опубликовали хакеры, предполагают, что у них есть данные как минимум с четырех компьютеров, включая отчеты разведки, информацию о конфликтах между бандами, перепись в тюрьмах и другие административные файлы.

В полицейском управлении округа Колумбия заявили, что серьезно относятся к угрозе.

— Нам известно о несанкционированном доступе к нашему серверу. В то время как мы определяем количество утекших данных и продолжаем анализировать деятельность хакеров, мы привлекли ФБР для полного расследования этого дела, — говорится в заявлении департамента.

Ранее НикВести соощали, что Россия и Китай за последние годы стали проводить множество агрессивных кибератак, набирая все больше уверенности в том, что ответного удара США, которого они когда-то опасались не предвидется.