В ночь со вторника на среду, 5 мая, в Николаевской городской больнице №1 умер генеральный директор ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко.

Об этом пишут Новости-N.

Юрий Кишко был госпитализирован в больницу №1 с диагнозом «коронавирусная инфекция» примерно две недели назад.

— Поначалу течение заболевания не вызывало опасений, однако в последние дни состояние больного резко ухудшилось — сказались сопутствующие заболевания. Пациент был переведен в реанимацию, но все усилия врачей оказались напрасными — он скончался, - пишет СМИ.

В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.