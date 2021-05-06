Известный афганский журналист был убит в четверг, 6 мая, в городе на юге Кандагара, на следующий день после того, как талибы выступили с угрозами СМИ, которые «предвзято освещали» события.

Об этом сообщает Le Figaro.

Немат Раван до прошлого месяца был ведущим популярного ток-шоу на Tolo News, крупнейшем частном новостном канале страны. Затем он перешел в службу связи Министерства финансов.

— Он был убит неизвестными боевиками, — заявил представитель полиции Кандагара.

Талибан, которого власти обвинили в нескольких убийствах журналистов в последние месяцы, отрицает свою причастность.

— Убийство Немата Равана не связано с Исламским Эмиратом, — оправдался в Твиттере представитель Талибана.

В среду представитель Талибана предупредил, что журналисты, которые участвуют в «предвзятом освещении» информации, будут «привлечены к ответственности».

Абдулла Абдулла, президент Высшего совета национального примирения, в четверг осудил угрозу, исходящую от талибов, и «любые попытки заставить замолчать афганских журналистов».

Напомним, согласно источникам в полиции, журналист, занимавшийся криминальными кейсами, был убит в пятницу днем, 9 апреля, неизвестными у своего дома в южных Афинах.