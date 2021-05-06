На территории Мешково-Погореловской объединенной территориальной общины хотят внедрить систему раздельного сбора мусора и построить линию по сортировке вторсырья.

В рамках реализации этого плана Мешково-Погореловская ОТГ приняла участие во всеукраинском конкурсе «Наша громада» на получение гранта в размере 500 тысяч гривен. Организаторами конкурса являются телеканалы ICTV и СТБ в партнерстве с Украинским кризисным медиа-центром в рамках программы USAID «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» (DOBRE).

Как сообщил глава ОТГ Андрей Ботанин на своей странице в Facebook, проект общины «От чистой общины к чистой стране» прошел первый отборочный этап и опубликован на сайте проекта. 10 мая начнется интернет-голосование, по результатам которого будут определены 13 финалистов конкурса.

«Возникновение стихийных свалок, загрязнение окружающей среды бытовыми отходами, низкий уровень экологической культуры и сознания жителей, отсутствие организованной системы сортировки, переработки и использования вторичного сырья. Решение - поэтапное внедрение комплекса мер, направленных на защиту территории от бытовых загрязнений, налаживание системы сбора и сортировки ТБО, охрана природных ресурсов в рамках стратегического проекта общины «Строительство мусороперерабатывающего комплекса», - говорится в описании проекта Мешково-Погореловской ОТГ на сайте конкурса.

Сообщается, что в основе проекта лежит желание сделать территорию общины эстетически привлекательной, чистой и опрятной. В инициативную группу проекта вошли педагоги, депутаты сельсовета, активисты, лидеры молодежной общественной организации и работники сферы ЖКХ. С целью активизации жителей общины в решении экологических проблем на местах, повышения уровня экологиечской культуры, сознания, ответственности и уменьшения загрязнения мусором окружающей среды, в рамках проекта предлагается:

Активизировать работу школьных эко-команд с целью информационно-просветительской и экологической деятельности; Организовать четкую и работающую системы сортировки бытовых отходов: раздельный сбор, отправка на переработку; Проводить экологические акции с целью ликвидации стихийных свалок, увеличения количества парковых зон, цветочных клумб; Провести агитационную кампанию с целью отказа от массового использования полиэтиленовых пакетов, распространять среди жителей тканевые эко-торбы и бумажные эко-пакеты; Упорядочить маршрутные остановки, установить урны для общего сбора мусора.

Планируется провести масштабный экологический субботник с целью ликвидации стихийных свалок и высадки парковых деревьев и кустов, установить контейнеры для сбора отсортированного мусора под ПЭТ и стеклянные бутылки, открыть эко-магазин, организовать сбор другого вторсырья - металл, пластмасса, бытовая техника, использованная одежда , резина, листья и ветки деревьев, макулатура, битое стекло и тетрапаки.

— Нас это заботит! Так не должно быть! Только вместе мы сможем это изменить, - отмечают участники проекта - жители Мешково-Погореловской ОТГ в видео-презентации проекта.

На видеозаписи глава ОТГ Андрей Ботанин рассказывает о планах строительства линии по сортировке мусора.

— Тут будет размещен мусороперерабатывающий комплекс. На этом месте будет размещена линия, на которой мы будем сортировать мусор. А здесь будет склад, где будет временно храниться отсортированный мусор. А здесь - будут перегнивать органические отходы для теплиц, которые будут находиться рядом. Это давняя мечта-проект, которая постепенно внедряется в жизнь. Но для завершения ее реализации еще много чего нужно сделать, - рассказал Андрей Ботанин.

Помимо грантовых 500 тысяч гривен Мешково-Погореловская ОТГ намерена направить из своего бюджета еще 500 тысяч гривен на реализацию этого проекта.

Ранее сообщалось, что на территории села Мешково-Погорелово под Николаевом местные жители на месте ликвидированной стихийной свалки сделали парк.