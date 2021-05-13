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Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
10:26, 13 Мая, 2021
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
10:26, 13 Мая, 2021
Важные новости на НикВести
Проблема
Коренев объяснил, что мешает завершить Соборную площадь: «Если б не суды, обыски и все прочее...»
Сегодня 11:24
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Юлия Винник
Сегодня 09:02
снова
Сенкевич перенес заседание сессии Николаевского горсовета на 20 мая
Юлия Ткач
Вчера 19:00
нововведения
В аппарате горсовета хотят, чтобы секретарь Фалько мог вести сессии вместо Сенкевича
Вчера 15:36
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В микрорайоне Ялты хотят построить церковь — исполком дал разрешение
Юлия Ткач
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Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
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Заседание комиссии по вопросам ЖКХ
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Комиссия по законности
Трансляция
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Трансляция депутатской комиссии
Круглый стол «Местная демократия при регулировании водной отраcли»
Круглый стол о роли местной демократии при регулировании водной отраcл
Брифинг мэра и губернатора
Смягчение карантина
Заседание комиссии облсовета в яхт-клубе
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Гуманитарная комиссия горсовета
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция заседания депутатской комиссии
Осмотр капитального ремонта Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ
Осмотр результатов капитального ремонта Николаевской областной шахматн
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Станислав Мартиросов
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Приказ-фантом: моряков ввели в заблуждение — приказ №201 не вступил в силу
Те моряки, кому сегодня был назначен экзамен или в данный момент идет подготовка
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Стрілянина у школі в Росії: дев’ять загиблих, нападник – колишній учень. Усе, що відомо
Дев’ять людей, за оновленими даними, загинули внаслідок стріляниниу школі в Росі
Радіо Свобода
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Розслідування розповідає про те, як російські «інструктори», що воюють у ЦАР на
Нromadske за матерiалами RFI
Держсекретар Блінкен у Києві: чи підтримають США «Кримську платформу» та які санкції готують для Росії
Сполучені Штати Америки готові взяти участь в установчому саміті «Кримської плат
Олександр Лащенко, Радіо Свобода
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
10:26, 13 Мая, 2021
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
10:26, 13 Мая, 2021
Реклама
важные новости
/ 13 мая, 2021
Проблема
Коренев объяснил, что мешает завершить Соборную площадь: «Если б не суды, обыски и все прочее...»
Сегодня 11:24
иммунизация
За сутки в Николаевской области вакцинировали 738 человека
Юлия Винник
Сегодня 09:02
снова
Сенкевич перенес заседание сессии Николаевского горсовета на 20 мая
Юлия Ткач
Вчера 19:00
нововведения
В аппарате горсовета хотят, чтобы секретарь Фалько мог вести сессии вместо Сенкевича
Вчера 15:36
планы
В микрорайоне Ялты хотят построить церковь — исполком дал разрешение
Юлия Ткач
Вчера 13:50
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
Заседание комиссии по вопросам ЖКХ
Комиссия по законности
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Круглый стол «Местная демократия при регулировании водной отраcли»
Брифинг мэра и губернатора
Заседание комиссии облсовета в яхт-клубе
Гуманитарная комиссия горсовета
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Осмотр капитального ремонта Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ
БЛОГИ
Необучаємий
Станислав Мартиросов
Статьи
Приказ-фантом: моряков ввели в заблуждение — приказ №201 не вступил в силу
Те моряки, кому сегодня был назначен экзамен или в данный момент идет подготовка
SEAINFORM.NET
Стрілянина у школі в Росії: дев’ять загиблих, нападник – колишній учень. Усе, що відомо
Дев’ять людей, за оновленими даними, загинули внаслідок стріляниниу школі в Росі
Радіо Свобода
Страти, зґвалтування, пограбування: як діють російські найманці в ЦАР. Головне з розслідування RFI
Розслідування розповідає про те, як російські «інструктори», що воюють у ЦАР на
Нromadske за матерiалами RFI
Держсекретар Блінкен у Києві: чи підтримають США «Кримську платформу» та які санкції готують для Росії
Сполучені Штати Америки готові взяти участь в установчому саміті «Кримської плат
Олександр Лащенко, Радіо Свобода