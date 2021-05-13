Заместитель Николаевского городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев объяснил, что Соборную площадь не могут официально ввести в эксплуатацию из-за помех со стороны правоохранительных органов и штрафов управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Информация прозвучала во среду, 12 мая, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева, - сообщает корреспондент НикВести.

— Я очень хочу ее закончить, если бы не вот эти выемки, суды с ГАСКом и прочими, если бы не вот эта публичная информация, ну и по поводу обысков уже озвучил. Если бы не все эти правоохранительные органы и все прочее, - объявил Сергей Коренев.

Этому заявлению предшествовала дискуссия, которую начал депутат горсовета Максим Невенчанный. Он напомнил, что ГАСК выписал Департаменту ЖКХ штраф на 1,8 миллиона гривен из-за эксплуатации Соборной площади.

— Мы платим за то, что, не введя в эксплуатацию, площадь эксплуатируем. Кто разрешил эксплуатировать? Почему до сих пор не вводится в эксплуатацию? Кто же за это заплатит? Кто-то ведь должен понести ответственность, что нам 1,8 миллиона нужно заплатить, - спросил Максим Невенчанный.

Сергей Коренев не стал отвечать на вопрос, он попросил ситуацию прокомментировать заместителя начальника юридического отдела Департамента ЖКХ Игоря Набатова. Тот указал, что нет правовых оснований оплачивать штраф, поскольку его еще оспаривают в суде.

— Действительно, в 2019 году областной ГАСК принял решение о наложении штрафа, по мнению ГАСКа осуществлялась эксплуатация Соборной площади. На сегодняшний день этот штраф оспаривается в суде первой инстанции, окончательного решения еще нет. Поэтому нет правовых оснований, чтобы говорить о том, что город должен осуществить оплату этой суммы. Отдельные объекты благоустройства могут использоваться без введения в эксплуатацию, - пояснил Игорь Набатов. — Хорошо, ну а фактически площадь эксплуатируется? - снова спросил Максим Невенчанный. — Мы не можем с вами говорить об эксплуатации, - сказал юрист.

Максим Невенчанный указал, что на площади уже работают фонтаны, ставятся кофейные ларьки, зимние аттракционы – это точно нельзя назвать подготовительными работами к сдаче в эксплуатацию.

— Только суд может сказать, была там эксплуатация или не было. Будет оплачен штраф или нет, - повторил Игорь Набатов.

Максим Невенчанный предположил, что официально площадь не сдают в эксплуатацию из-за того, что тогда обнародуют окончательную сумму реконструкции, мол, все увидят, сколько один квадратный метр там стоит.

— По цене элитной квартиры квадратный метр. Пока не ввели в эксплуатацию, то можно говорить, что еще корректируется, - заявил депутат. — Чтобы ее ввели в эксплуатацию, нужно выполнить все работы, предусмотренные в проектно-сметной документации. Если работы не выполнены, то и ввести мы ничего не можем, - добавил Игорь Набатов.

Далее Сергей Коренев рассказал о том, что еще нужно сделать работы по выравниванию участка на площади, где скапливается вода. Чиновник сказал, что они «ждут приезда подрядчика».

— Также нужно выполнить все работы по инклюзии, предполагаются тактильные элементы. Нужно сделать схему организации дорожного движения, которая включит в себя велоиинфраструктуру. Поменять LED плитку, которая не заактирована, она не работает как следует. Также нужно завершить наполнение площади малыми архитектурными формами в виде лавочек, - пояснил Сергей Коренев.

Также чиновник обвинил подрядчика в том, что город его долго ждет.

— На данный момент мы ожидаем подрядчика. То, что подрядчика нет – это вопрос к подрядчику, - сказал Сергей Коренев.

Игорь Набатов добавил, что в июле 2020 года приняли новый Порядок работы с ГАСКом, нововведения вступили в силу 1 декабря 2020 года – теперь все документы по строительной деятельности нужно подавать по электронному кабинету «Дія», который «плохо реализован в жизни».

— Очень много вопросов есть по работе этого электронного кабинета. Еще в конце февраля 2021 года Департамент сообщил о внесении изменений в разрешении проводить строительные работы, но до сих пор у нас нет ни одного уведомления. Есть моменты, которые вы не знаете, вы не сталкиваетесь с ними.

В итоге члены депутатской комиссии приняли решение пригласить на следующее заседания Сергея Коренева, чтобы снова получить ответы на вопросы о Соборной площади.

Напомним, что в конце 2019 года управление ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдаче объекта после его реконструкции еще не принималось.

Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев сообщил, что денег на выплату штрафа нет. К тому же юристы департамента уже готовят апелляцию на решение ГАСКа. Если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше. При этом Сергей Коренев отметил, что если все-таки придется выплачивать штраф, то ДЖКХ будут искать средства.

В начале сентября 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что считает инсинуациями проверки Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области относительно реконструкции Соборной площади.

Напомним, 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик-Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик-Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что штраф 1,8 миллиона гривен, который департаменту ЖКХ предъявило управление государственного архитектурно-строительного контроля, выписан не обоснованно.