Лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская недоумевает, почему в городе до сих пор не запустили туристический центр, помещения для которого уже давно отремонтировали.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Татьяна Домбровская напомнила, что на прошлом заседании комиссии по вопросам этики подняла вопрос о помещении на первом этаже здания мэрии, где был сделан ремонт для турцентра.

«Я неоднократно говорила, что Николаев потенциально привлекателен для туриста. Но для того, чтобы город состоялся как туристический, нужно приложить системные усилия, в том числе оборудование специального туристического центра для жителей и гостей города. Сейчас же я вижу, что на красивом ремонте всё остановилось», — написала она.

Депутат добавила, что помещение пустует уже почти полгода и никаких действий не предпринимается. В связи с этим она обратилась к директору департамента экономического развития Татьяне Шуличенко с требованием озвучить дальнейшие планы по помещению.

«Впереди туристический сезон, нельзя терять ни дня!», — резюмировала Татьяна Домбровская.

Как сообщалось, в Николаевском городском совете планируют повысить туристическую привлекательность города созданием коммунального учреждения «Туристический информационный центр».