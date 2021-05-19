Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом провел совещание в оперативном штабе. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную операцию против боевиков в Секторе Газа.

Об этом говорится в видеообращении израильского премьера, пишет РБК-Украина.

Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что удары по боевикам в Секторе Газа являются правом Израиля на самооборону. Он поблагодарил американского президента за поддержку, но отверг призыв начать деэскалацию.

— Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель — восстановление мира и безопасности для вас, граждане Израиля, — заявил Биньямин Нетаньяху.

Израильский премьер отметил, что каждый день армия страны наносит удары по новым объектам боевиков в Секторе Газа и нейтрализует все больше их командиров.

— Разрушаем все больше многоэтажек, которые используют террористы, уничтожаем все больше складов с оружием, — добавил Биньямин Нетаньяху.

Напомним, накануне Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии.