Президент Украины подписал закон об изменении процедуры отправки постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-cлужба главы государства.

— Президент подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.

В то же время прежние нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали отправлять оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях — к повторной оплате штрафа.

Подписанный Президентом закон отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которому уже был уплачен штраф.

Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.