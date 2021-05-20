Президент Украины подписал закон об изменении процедуры отправки постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-cлужба главы государства.
— Президент подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.
В то же время прежние нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали отправлять оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях — к повторной оплате штрафа.
Подписанный Президентом закон отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которому уже был уплачен штраф.
Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Президент Украины подписал закон об изменении процедуры отправки постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-cлужба главы государства.
— Президент подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.
В то же время прежние нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали отправлять оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях — к повторной оплате штрафа.
Подписанный Президентом закон отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которому уже был уплачен штраф.
Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.