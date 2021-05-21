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Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
11:14, 21 Мая, 2021
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
11:14, 21 Мая, 2021
Важные новости на НикВести
Эпидемия
COVID в Николаевской области: более 200 новых случаев, 3 летальных
Сегодня 08:53
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Депутаты дважды не поддержали перераспределение бюджета Николаева
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Вчера 19:43
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Депутаты трудоустроили Степанца вице-мэром Николаева
Вчера 16:25
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Жители Лесков и Намыва попросили депутатов отселить «Экотранс»: Сами решайте, за какие финансы это будет сделано
Вчера 14:01
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Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
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Трансляция презентаций заместителей главы ОГА
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
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Комиссия по законности
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Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Трансляция депутатской комиссии
Круглый стол «Местная демократия при регулировании водной отраcли»
Круглый стол о роли местной демократии при регулировании водной отраcл
Брифинг мэра и губернатора
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Заседание комиссии облсовета в яхт-клубе
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А давайте пожиттєво!
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Приказ-фантом: моряков ввели в заблуждение — приказ №201 не вступил в силу
Те моряки, кому сегодня был назначен экзамен или в данный момент идет подготовка
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Стрілянина у школі в Росії: дев’ять загиблих, нападник – колишній учень. Усе, що відомо
Дев’ять людей, за оновленими даними, загинули внаслідок стріляниниу школі в Росі
Радіо Свобода
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
11:14, 21 Мая, 2021
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
11:14, 21 Мая, 2021
Реклама
важные новости
/ 21 мая, 2021
Эпидемия
COVID в Николаевской области: более 200 новых случаев, 3 летальных
Сегодня 08:53
деньги
Депутаты дважды не поддержали перераспределение бюджета Николаева
Юлия Ткач
Вчера 19:43
Решено
Депутаты трудоустроили Степанца вице-мэром Николаева
Вчера 16:25
накипело
Жители Лесков и Намыва попросили депутатов отселить «Экотранс»: Сами решайте, за какие финансы это будет сделано
Вчера 14:01
Дерзко
Николаевские патрульные забрали водительское удостоверение у парня, который «дрифтовал» на оживленном перекрестке
Вчера 09:45
НИКВЕСТИ
HD
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
Презентации заместителей главы ОГА Юрия Гранатурова и Романа Пашнева
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
Заседание комиссии по вопросам ЖКХ
Комиссия по законности
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Круглый стол «Местная демократия при регулировании водной отраcли»
Брифинг мэра и губернатора
Заседание комиссии облсовета в яхт-клубе
Гуманитарная комиссия горсовета
БЛОГИ
А давайте пожиттєво!
Станислав Мартиросов
Статьи
Павло Казарін: Незручний спадок Андрія Сахарова
У Москві влада зірвала виставку до сторіччя Андрія Сахарова. Чиновники відмовили
Павло Казарін, Крим.Реалії
Пять фактов о Железном куполе — легендарной противоракетной системе Израиля
От ракетного огня из сектора Газа Израиль защищает система Железный купол
Александр Стрельников, НВ
Приказ-фантом: моряков ввели в заблуждение — приказ №201 не вступил в силу
Те моряки, кому сегодня был назначен экзамен или в данный момент идет подготовка
SEAINFORM.NET
Стрілянина у школі в Росії: дев’ять загиблих, нападник – колишній учень. Усе, що відомо
Дев’ять людей, за оновленими даними, загинули внаслідок стріляниниу школі в Росі
Радіо Свобода