Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в поведении Беларуси и России ест сходства. В частности, это касается подавления демократических процессов.

Об этом он сказал в ходе визита в Португалию, передает пресс-служба НАТО.

По его словам, Беларусь и Россия «подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки».

Йенс Столтенберг отметил, что в НАТО должны принимать это всерьез, потому что такое поведение неприемлемо для тех ценностей альянса.

— Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине, - добавил Йенс Столтенберг.

Накануне, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО следит за ситуацией относительно принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryanair и сообщением о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Альянс потребовал международного расследования данной ситуации.

Напомним, ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах запретил Александру Лукашенко, который является главой Национального оргкомитета Беларуси, участвовать в мероприятиях, организуемых МОК.