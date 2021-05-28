Украинских миротворцев задействовали в эвакуации населения из-за извержения вулкана в Демократической республике Конго. Только за вчера в безопасное место доставили около 200 человек.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Сообщается, что в связи с чрезвычайной ситуацией из-за извержения вулкана в городе Гома, сейсмической активности и наличия вулканической пыли экипажи вертолетов 18 отдельного вертолетного отряда привлечены к эвакуации населения и персонала миссии ООН.

Кроме того, украинские миротворцы привлечены к охране базового лагеря и находятся в постоянной готовности к переброске в безопасные районы. На сегодня украинский вертолетный отряд остается единственным, который выполняет полеты в условиях чрезвычайных ситуаций в этой стране.

Напомним, недавно, воздушное пространство на Сицилии было заблокировано из-за очередного извержения вулкана Этна. Облако от извержения достигла высоты в девять километров.