Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой России Владимиром Путиным. Во время разговора белорусский лидер пожаловался главе Кремля на авиационную блокаду.

Об этом пишет 24 канал, который ссылается на ряд российских СМИ.

Александр Лукашенко поблагодарил Влдадимира Путина за поддержку в «разговоре» с Западом.

Самоизбранный глава Беларуси назвал происходящее «гадостью» и попыткой расшатать ситуацию до той, которая была в августе 2020 года.

— Понятно, что от нас хотят наши западные друзья, здесь нечего обсуждать. Нет тех высот, которых не брали большевики. Возьмем и мы, — сказал Александр Лукашенко.

Также он отметил, что есть желающие, которые якобы хотят подбросить проблем для Беларуси. Александр Лукашенко пообещал Путину показать документы, чтобы тот понял, что сейчас происходит в стране.

Он отметил, что в 2020 году авиакомпания «Белавиа». в период жесткого локдауна во многих странах мира из-за пандемии COVID-19 по просьбе европейских лидеров помогала с эвакуацией граждан Европейского Союза.

Он заявил, что тогда Европа была благодарна Беларуси, а к ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair «Белавия» не имеет никакого отношения.

— Чужой самолет. Упрекают военных, что мы его посадили. «Белавия» к чему? «Замочили» на всю катушку. И если бы не вы в этот период… Я смотрю, москвичи, Москва отказывает — летите вокруг Беларуси, не принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, Кабинет Министров ввел запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь.