На Николаевщине продолжается активная реализация Программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство». В частности, в поселке городского типа Арбузинка будет осуществлена реконструкция общеобразовательной школы — I-III ступеней № 2 им. Т. Г. Шевченко, которая является опорным учебным заведением Арбузинской поселковой территориальной общины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Проектным решением реконструкции предусмотрены:

замена внутренних дверных и оконных блоков;

выполнение внутренней отделки помещений;

замена дощатых полов по лагам на полы по стяжке с покрытием линолеумом и керамической плиткой;

обустройство в коридорах и вестибюлях подвесного потолка;

перепланировка действующих санитарных узлов;

приведение крылец к строительным нормам с устройством пандусов;

обновление верхнего слоя внешней отделки;

приобретение лестничного мобильного подъемника для детей с инвалидностью.

Учебное заведение основано 5 октября 1949 года. Современное его здание введено в эксплуатацию в октябре 1979 года. Рассчитана школа на 725 мест.

Сегодня здесь получают образование 544 ученика. Из трех населенных пунктов Арбузинщины, а именно Вишневого, Кавунов и Полянки, в школу организован подвоз детей. В общем тремя школьными автобусами осуществляется подвоз 156 воспитанников общеобразовательного учебного заведения.

Трудовой коллектив объединяет 36 педагогов и 20 работников обслуживающего персонала. 5 учителей имеют звание учителя-методиста, 13 — звание «старший учитель». 5 специалистов (до 30 лет) — выпускники педагогических вузов, которые вернулись в родное учебное заведение.

Ежегодно на базе школы работает пришкольный детский лагерь «Бригантина», который дважды завоевывал призовые места в областном конкурсе на лучшую организацию летнего оздоровления детей.

Непосредственно на базе учреждения ученики посещают кружки различной направленности от Арбузинского дома творчества школьников: художественный, декоративно-прикладной, технический, «Школа безопасности», что дает возможность для развития детских способностей и талантов.

Пресс-релиз