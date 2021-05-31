На Николаевщине продолжается активная реализация Программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство». В частности, в поселке городского типа Арбузинка будет осуществлена реконструкция общеобразовательной школы — I-III ступеней № 2 им. Т. Г. Шевченко, которая является опорным учебным заведением Арбузинской поселковой территориальной общины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Проектным решением реконструкции предусмотрены:
Сегодня здесь получают образование 544 ученика. Из трех населенных пунктов Арбузинщины, а именно Вишневого, Кавунов и Полянки, в школу организован подвоз детей. В общем тремя школьными автобусами осуществляется подвоз 156 воспитанников общеобразовательного учебного заведения.
Трудовой коллектив объединяет 36 педагогов и 20 работников обслуживающего персонала. 5 учителей имеют звание учителя-методиста, 13 — звание «старший учитель». 5 специалистов (до 30 лет) — выпускники педагогических вузов, которые вернулись в родное учебное заведение.
Ежегодно на базе школы работает пришкольный детский лагерь «Бригантина», который дважды завоевывал призовые места в областном конкурсе на лучшую организацию летнего оздоровления детей.
Непосредственно на базе учреждения ученики посещают кружки различной направленности от Арбузинского дома творчества школьников: художественный, декоративно-прикладной, технический, «Школа безопасности», что дает возможность для развития детских способностей и талантов.
Пресс-релиз
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На Николаевщине продолжается активная реализация Программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство». В частности, в поселке городского типа Арбузинка будет осуществлена реконструкция общеобразовательной школы — I-III ступеней № 2 им. Т. Г. Шевченко, которая является опорным учебным заведением Арбузинской поселковой территориальной общины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Проектным решением реконструкции предусмотрены:
Сегодня здесь получают образование 544 ученика. Из трех населенных пунктов Арбузинщины, а именно Вишневого, Кавунов и Полянки, в школу организован подвоз детей. В общем тремя школьными автобусами осуществляется подвоз 156 воспитанников общеобразовательного учебного заведения.
Трудовой коллектив объединяет 36 педагогов и 20 работников обслуживающего персонала. 5 учителей имеют звание учителя-методиста, 13 — звание «старший учитель». 5 специалистов (до 30 лет) — выпускники педагогических вузов, которые вернулись в родное учебное заведение.
Ежегодно на базе школы работает пришкольный детский лагерь «Бригантина», который дважды завоевывал призовые места в областном конкурсе на лучшую организацию летнего оздоровления детей.
Непосредственно на базе учреждения ученики посещают кружки различной направленности от Арбузинского дома творчества школьников: художественный, декоративно-прикладной, технический, «Школа безопасности», что дает возможность для развития детских способностей и талантов.
Пресс-релиз