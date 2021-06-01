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В мэрии Николаева проходит заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ. Напомним, на предыдущем заседании Олег Самсонов (помощник Владислава Чайки) обещал обнародовать какие-то резонансные сведения, но это не точно, поскольку в зале его пока нет.
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/c9V7x4-WEsU
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Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В мэрии Николаева проходит заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ. Напомним, на предыдущем заседании Олег Самсонов (помощник Владислава Чайки) обещал обнародовать какие-то резонансные сведения, но это не точно, поскольку в зале его пока нет.
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/c9V7x4-WEsU