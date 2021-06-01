В мэрии Николаева проходит заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ. Напомним, на предыдущем заседании Олег Самсонов (помощник Владислава Чайки) обещал обнародовать какие-то резонансные сведения, но это не точно, поскольку в зале его пока нет.

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/c9V7x4-WEsU