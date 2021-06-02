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В Николаевскую областную инфекционную больницу приехала проверка, которую инициировала глава облсовета и лидер партии «Слуга народа» Анна Замазеева. Цель проверки она обозначила следующий: установить степень тяжести вреда, который нанесла больнице главврач Светлана Федорова, для её последующего увольнения либо объявления строгого выговора.
НикВести ведут трансляцию:
https://youtu.be/GOgxCQcd25I
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Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В Николаевскую областную инфекционную больницу приехала проверка, которую инициировала глава облсовета и лидер партии «Слуга народа» Анна Замазеева. Цель проверки она обозначила следующий: установить степень тяжести вреда, который нанесла больнице главврач Светлана Федорова, для её последующего увольнения либо объявления строгого выговора.
НикВести ведут трансляцию:
https://youtu.be/GOgxCQcd25I