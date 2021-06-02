Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», представляющий 131 округ Николаевской области, Артем Чорноморов возмутился отсутствием дорог в объединенном Вознесенском районе.

Сегодня, 2 июня, он обратился с трибуны Верховной Рады с требованием провести хотя бы ямочный ремонт на трех трассах, которые соединяют 13 общин района, сообщает корреспондент НикВестей.

Артем Чорноморов заявил, что из-за отсутствия нормальных дорог жители 13 общин Вознесенского района уже давно не ездят в Николаев. Люди также жалуются, что не могут нормально общаться между общинами, поскольку сообщения попросту нет.

— Я сказал, что я объезжал 131 округ. Это очень громко сказано — «объезжал», поскольку дорог, которые соединяют эти 13 общин — вообще нет! Я говорю о дорогах Т-15-06, Т-15-10, Р-55. Тринадцать общин, которые соединены этими дорогами, объединяются и хотят между собой общаться, связываться, ездить. Люди, которые там проживают очень искренние, отзывчивые и трудолюбивые. К большому сожалению, большинство из них уже очень давно не были в областном центре — в Николаеве, — заявил Артем Чорноморов.

Он также обвинил предыдущего главу Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислава Невеселого в бездеятельности, который якобы вместо реальной работы писал в соцсетях публикации о своих достижениях.

— Если я, объезжая округ, вижу, как автобус опорной школы останавливается за километр от учреждения и дети идут пешком. Скажите мне, куда деваются те средства, которые мы голосуем в Верховной Раде в бюджете. Я очень благодарен Александру Кубракову (ранее глава Укравтодора, ныне министр инфраструктуры, — прим.) за то, что он уволил предыдущего руководителя САДа и тот с очень невеселым лицом ушел с должности, поскольку вместо того, чтобы работать, он писал посты о том, сколько всего он сделал, — возмутился Артем Чорноморов.

В завершении своего выступления народный депутат от имени жителей общин потребовал провести на его округе хотя бы ямочный ремонт упомянутых ранее трасс.

— Я очень благодарен народным депутатам Николаевской области, которые каждый раз отстаивают интересы бюджета о дорожном фонде Николаевской области. Однако наш Вознесенский район так и не видел этих средств на дороги. Мы очень уважаем губернатора (Виталия Кима, — прим.), который вышел с инициативой создать «туристическое кольцо Вознесенщины», но у меня вопрос: это кольцо можно будет увидеть только с воздушного шара? Люди просто не могут ездить! Поэтому, я от имени 13 общин Мостовской, Доманевской, Веселиновской и т.д просим вас сделать хотя бы ямочный ремонт, чтобы дети могли попасть к опорным учреждениям! — сказал Артем Чорноморов.

Напомним, ранее Артем Чорноморов добился обращения ВР в Кабмин по льготам для городов вокруг ЮАЭС.

https://nikvesti.com/news/politics/218629