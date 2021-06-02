Николай Герасимец

Адвокат сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о давлении на правоохранительные органы и на суд со стороны народного депутата Украины от «Слуги народа» Игоря Негулевского, чтобы «отмазать» от ответственности фигуранта попытки рейдерского захвата аграрного предприятия в Николаевской области.

Об этом Николай Герасимец рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, в мае на полях предприятия «ЕРКА» в селе Новоингулка Новоодесского района появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай. В результате, там произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали два человека. Адвокат компании «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о попытке рейдерского захвата со стороны жителя Новобугского района Александра Воротынцева.

25 мая депутату Баштанского райсовета Александру Воротынцеву вручили подозрение по факту покушения на убийство, ношения и хранения оружия без соответствующего разрешения, а также незаконной переработки огнестрельного оружия. По решению Центрального районного суда его арестовали без возможности выйти под залог.

1 июня в Николаев прошел митинг в поддержку Александра Воротынцева. Сначала митингующие собрались около здания Апелляционного суда, где в четверг, 3 июня, будет рассматриваться жалоба на решение об аресте, а потом переместились к областной прокуратуре. За Александра Воротынцева в этом конфликте публично вступились народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский и его однопартиец, депутат Николаевского облсовета Иван Кухта.

— Многие были удивлены странной и недальновидной позицией народного депутата Игоря Негулевского и депутата облсовета Ивана Кухты, которые публично заступились за своего однопартийца фермера Александра Воротынцева, совершившего тяжелое преступление, - сказал Николай Герасимец.

Он отметил, что материалами уголовного производства подтверждается, что Александр Воротынцев, совершил уголовное преступление предусмотренное - частью 2 статьи 15, пунктом 1 части 2 статьи 115 УК Украини, частью 1 статьи 263 УК, частью 1 статьи 263-1 УК Украины.

— И после полного набора тяжелых преступлений, руководство партии «Слуга народа» вместо того, чтобы провести зачистку в своих рядах, начинает публично заступаться за рейдера и преступника. Я возмущен тем, что народный депутат Игорь Негулевский вместо того, чтобы на законодательном уровне разбираться в своей деятельности и с трибуны выступать там за какие-то законы, он пытается влиять на правоохранительные органы и на суд. То есть это давление, при этом не выслушав ни одну сторону, ни вторую. Не знаем, что им взамен пообещал Воротынцев, но то что он их втянул в громкий коррупционный скандал и нанёс партии непоправимый имиджевый удар - это неоспоримый факт, - считает адвокат.

Напомним, в августе прошлого года в поселке Братское полиция задержала вооруженных мужчин, которые пытались захватить маслопрессовый завод.