Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. На данный момент текста документа нет.

Соответсвующая информация была опубликована на сайте Верховной Рады.

На сайте также указывается, что законопроект президента был передан руководству на рассмотрение.

Ранее издание ZN.UA ознакомилось с документом и сообщило, что в законопроекте об олигархах будет перечень из трех главных критериев.