Главы депутатских фракций Николаевского горсовета инициировали обращение на имя городского головы Александра Сенкевича с требованием обеспечить на следующей сессии публичный отчет директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева.

Копию документа на своей странице в Facebook опубликовала глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская.

— Прошло чуть больше недели, я встречаю в коридорах мэрии директора КП, напоминаю ему о необходимости отчитаться о ситуации перед депутатами, а он… Он дает понять, что вообще не в курсе, не слышал, не знает и никаких отчетов пока не планирует. Похоже, кто-то подумал: «Пошумели и хватит»? Нет, так не будет. Вместе с другими главами фракций и внефракционными депутатами мы подготовили обращение на имя мэра, в котором требуем от директора КП по организации питания в детсадах и школах Николаева провести публичный отчет на ближайшем пленарном заседании сессии Николаевского городского совета, — написала Татьяна Домбровская.

Отметим, под обращением свои подписи уже оставили главы четырех депутатских фракций: Татьяна Домбровская («Слуга народа»), Елена Киселева («Европейская солидарность»), Артем Ильюк («ОПЗЖ»), Татьяна Кравчук («Партия Шария»). К обращению также присоединился депутат от «Нашего края» Сергей Кантор.

Татьяна Домбровская призвала и других коллег подписать обращение.

Напомним, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.

На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.